  • 11 ŞUBAT Cumartesi 04:30
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Serenay Sarıkaya depremzedeler için yardım topladı

Serenay Sarıkaya, Yenikapı’da depremzedeler için yardım toplama çalışmalarına katıldı.

Serenay Sarıkaya depremzedeler için yardım topladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-02-2023 17:45

Serenay Sarıkaya depremle ilgili paylaşım yapmadığı için ilk günlerde eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ünlü oyuncu eleştirilerin ardından şu paylaşımı yaptı: “İki koca gün çaresizlikle geçti. Söylenecek söz bitti. Her şey anlamını yitirdi. Acı ve çaresizlik büyük olunca, öfke de bir o kadar büyük oluyor. Anlıyorum… Ben de böyle hissediyorum… Hepimiz çok üzgün, yorgun ve öfkeliyiz. İnsan elinden bir şey gelmeyince nereye saldıracağını şaşırıyor. Tam da şu an her zamankinden daha çok birlik olma zamanı…” Dün de Sarıkaya Yenikapı Etkinlik Alanında depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerinin kolilenmesine yardımcı oldu.

Cem Yılmaz: İnsanın iyisi çok başkaymış
Erkan Petekkaya'nın eşi acı haberi paylaştı: Olmadı, Allah herkesin yardımcısı olsun