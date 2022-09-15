Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra yeni sevgilisiyle el ele!

2019'da nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz sene eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini noktalamıştı. Fakat ikili, daha sonra barışmıştı. 16 Mayıs'ta ikinci kez evlenen çift, 2 Eylül'de yeniden boşandı.

YENİ SEVGİLİSİ

Çıra, Ciğerci ile boşanmasının ardından yeni bir aşka yelken açtı. Gökhan Çıra, sevgilisi ile ilk kez önceki gecce Bebek'te el ele kameralara yakalandı.



Flaşların patlaması ile neye uğradıklarını şaşıran ikili, hızla mekana girdi. Çıra, basın mensuplarının özel hayatıyla alakalı sorularına yanıt vermedi.

Çiftin yakın koruma ile dolaşmaları ise dikkatli gözlerden kaçmadı.