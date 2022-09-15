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Gecce Magazin Haberleri

Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra yeni sevgilisiyle el ele!

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile boşanmasından 13 gün sonra yeni sevgilisi ile ilk kez el ele kameralara yakalandı. Çıra, basın mensuplarının özel hayatıyla alakalı soruları karşısında ise sessiz kaldı.

Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra yeni sevgilisiyle el ele!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-09-2022 13:13

2019'da nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz sene eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini noktalamıştı. Fakat ikili, daha sonra barışmıştı. 16 Mayıs'ta ikinci kez evlenen çift, 2 Eylül'de yeniden boşandı.

YENİ SEVGİLİSİ

Çıra, Ciğerci ile boşanmasının ardından yeni bir aşka yelken açtı. Gökhan Çıra, sevgilisi ile ilk kez önceki gecce Bebek'te el ele kameralara yakalandı.
 

Flaşların patlaması ile neye uğradıklarını şaşıran ikili, hızla mekana girdi. Çıra, basın mensuplarının özel hayatıyla alakalı sorularına yanıt vermedi.

Çiftin yakın koruma ile dolaşmaları ise dikkatli gözlerden kaçmadı.

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