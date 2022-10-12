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Gecce Magazin Haberleri

Selen Görgüzel'in yeni gençlik formülü: Ayı kanı!

Daha önce özel bir klinikte sünnet çocuklarının kesilen derilerinden elde edilen kök hücreden yapılan karışımı cilt bakımında kullandığını açıklayan Selen Görgüzel, Nişantaşı'nda görüntülendi.. Görgüzel, bu kez kendisine ayı kanı enjekte edeceğini ancak henüz araştırma aşamasında olduğunu söyledi.

Selen Görgüzel'in yeni gençlik formülü: Ayı kanı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-10-2022 10:45

Bir süredir kariyerine şarkıcılıkla devam eden Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Güzelliğini annesine ve babasına borçlu olduğunu söyleyen şarkıcı, daha güçlü ve dinç olmak için yaptıracağı tedaviyle duyanları şaşkına çevirdi.
 


YENİ YÖNTEM: AYI KANI

Vücuduna ayı kanı enjekte ettirmek için araştırma yaptığını söyleyen ünlü isim, "Ayılar altı ay yattıkları için kas erimesi olmuyor ve araştırmalar sonucu hayvanların kanının insanlara faydalı olduğu açıklandı. Şimdi nerede yapılıyor araştırıyorum bunu yaptıracağım. Kas ve kemik yapısına iyi geliyormuş" dedi.;
 

"SÜNNET ÇOCUKLARININ KESİLEN DERİLERİNDEN..."

Ayrıca Selen Görgüzel, üç ay önce yine Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Yaz sezonunu Bodrum’da ve İstanbul’da sahne alarak geçirdiğini söyleyen şarkıcı, cilt bakımı yaptırmak için geldiğini belirtmişti.

Görgüzel, özel bir klinikte sünnet çocuklarının kesilen derilerinden elde edilen kök hücreden yapılan karışımı cilt bakımında kullandığını açıklamıştı.

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