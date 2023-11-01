Selçuk Geçer'den son dakika borsa açıklaması: O tarihte hisseler roket gibi uçacak!

Selçuk Geçer'in açıklamalarına göre, borsada yaşanacak olan yükseliş 2024 yılı başından itibaren hız kazanacak. Bu yükseliş, özellikle halka arzlar ve hisse senetleri üzerinde etkili olacak. Geçer, borsada yaşanacak olan bu artışların sadece yıl sonuna değil, gelecek yılın başlarına kadar devam edeceğini belirtiyor.

Faizlerin Durumu

Amerika ve dünya genelinde faizlerin tepe noktalara ulaştığını ifade eden Geçer, bu tepe noktalarının üzerine çıkmanın mümkün olmadığını söylüyor. Ancak bu yüksek seviyelerin bir süre daha korunabileceğini belirten Geçer, bu dönem sona erdikten sonra faizlerin düşüşe geçeceğini öngörüyor. Bu durum, konut fiyatlarının yükselmeye başlamasına ve inşaat maliyetlerinin artmasına neden olacak.

İnşaat Sektöründe Yatırım Fırsatları

Selçuk Geçer, özellikle inşaat sektörüne dikkat çekiyor. Borsada ciddi hareketlerin başlayacağını ve bu hareketlerin inşaat sektörü ile ilgili alanlarda yoğunlaşacağını belirtiyor. İnşaat sektöründeki yatırımcılar için gelecek sene başları itibarıyla önemli fırsatlar doğacağını vurguluyor. Geçer, borsanın şu anda dip seviyelerinde olduğunu ve bu hikayenin daha yeni başladığını ifade ediyor.

Halka Arzların Talep Görmesi

Selçuk Geçer, halka arzlara olan talebin ciddi bir şekilde arttığını belirtiyor. Yatırımcıların 3-5 adet hisse talep edebildiğini ve bu hisselerin büyük getirilere yol açtığını söylüyor. Hem Amerika'da hem de Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin ciddi karlar elde edeceğini öngörüyor.

Tureks Marble SYSTEMS Halka Arzı

Selçuk Geçer, Tureks Marble SYSTEMS şirketinin borsaya girişini de önemle vurguluyor. Bu şirketin faaliyet gördüğü alanda tek hisse senedi olacağını ve dünyanın en önemli alanlarından biri olan mermer sektöründe faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Tureks Marble SYSTEMS, Türkiye'nin ilk 5 firmasından biri olarak dikkat çekiyor ve 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

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