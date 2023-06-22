  • 23 HAZİRAN Cuma 00:43
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Selçuk Geçer'den piyasaları karıştıracak açıklama! Doların kaç para olacağını açıkladı! Vatandaş Kapalıçarşı'ya akın etti!

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doların bugün açıklanan faiz kararı sonrasındaki seyrini değerlendirdi.

Selçuk Geçer'den piyasaları karıştıracak açıklama! Doların kaç para olacağını açıkladı! Vatandaş Kapalıçarşı'ya akın etti!
Yayın Tarihi : 2023-06-22 17:33

Doların kaç para olacağını açıkladı! Vatandaş Kapalıçarşı'ya akın etti! Selçuk Geçer'den piyasaları karıştıracak açıklama- Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doların bugün açıklanan faiz kararı sonrasındaki seyrini değerlendirdi. Geçer, yapılacak faiz artışının dolar üzerindeki etkisini rakamsal olarak açıkladı. Dolar sahipleri, Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan olan faiz kararını yakından takip ediyor. Bu kararın ardından doların durumunu değerlendiren Selçuk Geçer, olası senaryolara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Eğer faiz oranı yüzde 20 seviyesine çıkarılırsa, dövizdeki yükseliş eğilimi bu seviyelerde kalmaya devam eder. Hatta bir miktar geri çekilerek 21-22 lira seviyelerine düşebilir. Ancak bu, keskin bir düşüş anlamına gelmez. Faiz oranının yüzde 20'ye çıkarılmasıyla kurların 18-19 lira seviyelerine inmesini beklemek gerçekçi olmayacaktır. Faiz artışları, Türkiye'de normalleşmeyi temsil edecektir. Ancak bu adımı atarken son derece dikkatli olunması gerekmektedir. Erken atılmış bir adım, sorunları çözmek yerine aynı problemleri tekrar yaşamamıza yol açabilir.

Selçuk Geçer'den piyasaları karıştıracak açıklama! Doların kaç para olacağını açıkladı! Vatandaş Kapalıçarşı'ya akın etti!

Yüzde 20'ler seviyesine çıkarılmış bir faiz oranı agresif bir adım olur. İhracatta yavaşlamaya ve ekonomik durgunluğa yol açabilir, bu da işsizlik sorununu beraberinde getirebilir.

Buna ek olarak, sermaye girişi bu şekilde sağlanmayabilir. Şu anki koşullar altında yabancı sermayenin ülkeye girmesi pek mümkün görünmemektedir. Yüzde 20 seviyesindeki bir faiz oranı sadece dövizin değer kazanmasını durdurabilir. Ancak makroekonomik sorunlar devam ettiği sürece ekonomideki kırılganlık da devam eder ve sermaye girişi kolay olmayabilir. Ben faizlerin yüzde 20'ye yükseltilmesini beklemiyorum. Eğer bir faiz artışı gerçekleşirse, ilk etapta yüzde 12'ye maksimum yüzde 13-14 seviyelerinde olmasını bekliyorum. Ayrıca sürpriz bir kararla faizlerin sabit tutulması ihtimalini de göz ardı etmiyorum.

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. 

 

Benzer Haberler
Milli Emlak son noktayı koydu! Arsa almak isteyenlere 1 aylık sigara parasına satıyor! İşte detaylar Milli Emlak son noktayı koydu! Arsa almak isteyenlere 1 aylık sigara parasına satıyor! İşte detaylar
Memura bayram ikramiyesi ve 3600 ek gösterge açıklaması geldi! Memura bayram ikramiyesi ve 3600 ek gösterge açıklaması geldi!
Tarım Kredi Marketleri'nde hafta sonu dampingi! Bayram öncesi onlarca ürün 8.25 TL, 11.90 TL, 12.90 TL, 14.90 TL'ye satılıyor! Tarım Kredi Marketleri'nde hafta sonu dampingi! Bayram öncesi onlarca ürün 8.25 TL, 11.90 TL, 12.90 TL, 14.90 TL'ye satılıyor!
Halkbank'tan sıfır faizli kredi fırsatı! 200.000 TL ödeme yapılacak başvurular açıklandı! Halkbank'tan sıfır faizli kredi fırsatı! 200.000 TL ödeme yapılacak başvurular açıklandı!
Kamu bankası herkesi ucuz konut sahibi yapmaya karar verdi! 190 bin TL'ye 3+1 daire verilecek internetten başvuru açıldı Kamu bankası herkesi ucuz konut sahibi yapmaya karar verdi! 190 bin TL'ye 3+1 daire verilecek internetten başvuru açıldı
Fahiş gıda fiyatlarına karşı yeni göbek attıran müjde! Market alışverişlerine şartsız yarı yarıya indirim Fahiş gıda fiyatlarına karşı yeni göbek attıran müjde! Market alışverişlerine şartsız yarı yarıya indirim
ÇOK OKUNANLAR
TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!
  • 19-06-2023 09:22

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı
  • 18-06-2023 08:13

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor
  • 16-06-2023 18:10

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!
  • 16-06-2023 13:31

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları
  • 18-06-2023 12:57

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları