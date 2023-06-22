Selçuk Geçer'den piyasaları karıştıracak açıklama! Doların kaç para olacağını açıkladı! Vatandaş Kapalıçarşı'ya akın etti!

Doların kaç para olacağını açıkladı! Vatandaş Kapalıçarşı'ya akın etti! Selçuk Geçer'den piyasaları karıştıracak açıklama- Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doların bugün açıklanan faiz kararı sonrasındaki seyrini değerlendirdi. Geçer, yapılacak faiz artışının dolar üzerindeki etkisini rakamsal olarak açıkladı. Dolar sahipleri, Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan olan faiz kararını yakından takip ediyor. Bu kararın ardından doların durumunu değerlendiren Selçuk Geçer, olası senaryolara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Eğer faiz oranı yüzde 20 seviyesine çıkarılırsa, dövizdeki yükseliş eğilimi bu seviyelerde kalmaya devam eder. Hatta bir miktar geri çekilerek 21-22 lira seviyelerine düşebilir. Ancak bu, keskin bir düşüş anlamına gelmez. Faiz oranının yüzde 20'ye çıkarılmasıyla kurların 18-19 lira seviyelerine inmesini beklemek gerçekçi olmayacaktır. Faiz artışları, Türkiye'de normalleşmeyi temsil edecektir. Ancak bu adımı atarken son derece dikkatli olunması gerekmektedir. Erken atılmış bir adım, sorunları çözmek yerine aynı problemleri tekrar yaşamamıza yol açabilir.

Yüzde 20'ler seviyesine çıkarılmış bir faiz oranı agresif bir adım olur. İhracatta yavaşlamaya ve ekonomik durgunluğa yol açabilir, bu da işsizlik sorununu beraberinde getirebilir.

Buna ek olarak, sermaye girişi bu şekilde sağlanmayabilir. Şu anki koşullar altında yabancı sermayenin ülkeye girmesi pek mümkün görünmemektedir. Yüzde 20 seviyesindeki bir faiz oranı sadece dövizin değer kazanmasını durdurabilir. Ancak makroekonomik sorunlar devam ettiği sürece ekonomideki kırılganlık da devam eder ve sermaye girişi kolay olmayabilir. Ben faizlerin yüzde 20'ye yükseltilmesini beklemiyorum. Eğer bir faiz artışı gerçekleşirse, ilk etapta yüzde 12'ye maksimum yüzde 13-14 seviyelerinde olmasını bekliyorum. Ayrıca sürpriz bir kararla faizlerin sabit tutulması ihtimalini de göz ardı etmiyorum.

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