Selçuk Geçer o tarihi gösterdi! Olursa piyasa karışacak!

Selçuk Geçer, piyasa oyuncularını heyecanlandıracak önemli bir açıklama yaparak 1 Kasım tarihine dikkat çekti. Bu tarihe dair korkunç senaryoları da gündeme getiren Geçer, ICRYPEX CEO Gökalp İçer ile Amerika'nın faiz politikalarını ve bu politikaların küresel piyasalara etkilerini değerlendirdi. İşte Selçuk Geçer ve Gökalp İçer'in bu kritik konu hakkındaki açıklamaları:

1 Kasım tarihindeki olası faiz artırımı, özellikle döviz kurları, tahvil piyasaları ve hisse senetleri gibi finansal varlıkları etkileyebilir. Faiz oranlarının yükselmesi, yatırım yaparken daha yüksek getiri beklentisi olan yatırımcılar için cazip hale gelebilir, ancak aynı zamanda borç maliyetlerini artırarak şirketlerin kârlılığını ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir.

Amerika ve Küresel Piyasalara Yayılan Faiz Baskısı

Selçuk Geçer, son değerlendirmelerinde Amerika'nın faiz politikalarının küresel piyasalara olan etkisini ICRYPEX CEO Gökalp İçer ile inceledi. İçer, bu konuda şunları ifade etti:

"Bugünkü veriler, beklenen 170.000 rakamının oldukça üzerinde, 340.000 olarak açıklandı. Ayrıca saatlik kazançlar bir miktar iyileşti ve aylık veri, beklenen 0,3 yerine 0,2 olarak geldi. Temmuz ve Ağustos aylarına ait veriler de yukarı yönlü revize edilerek açıklandı. Beklenen 170.000 yerine 336.000 olan veriler, Temmuz ve Ağustos verilerinin de 120.000 daha yukarı yönlü revize edildiğini gösteriyor. Bu veriler oldukça olumlu bir tabloyu yansıtıyor."

1 Kasım Tarihindeki Faiz Artırımı Olasılığı

İçer, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Veri öncesi SİEMİ (Stratejik İşlem ve Emir İletim Sistemi) tarafından teyit edilen kontratlar zaten mevcuttu. Tarihi açık pozisyonlar en yüksek seviyede bulunuyor, ve bu 30 yılın en yüksek altı yüz bin adet açık kontratına işaret ediyor. Bu durumu sadece alış veya satış olarak değil, daha geniş bir perspektifle düşünmek önemlidir. Ancak, 1 Kasım'daki toplantıda faiz artırımı olasılığı yüzde 25-26 civarında bir 25 baz puanlık artışı ima etmeye başladı. Daha önce Mayıs ve Haziran aylarında indirimler konuşuluyordu, ancak bu plan Eylül 2024'e doğru kaymış gibi görünüyor. Tahvil piyasası verileri, endeksler ve endeks türev verilerinde bozulma ve risk okuyoruz. Bu veriler, piyasa için kötü haberler olarak değerlendirilebilir."

Bu önemli açıklamalar ve değerlendirmeler, yatırımcılar için büyük bir dikkatle takip edilmesi gereken konuları gündeme getiriyor. 1 Kasım tarihindeki faiz artırımı olasılığı, piyasa oyuncuları için kritik bir gelişme olabilir.

NOT: Yatırımcılar için geleceğe dair kararlar alırken bu tür analizler ve uzman görüşleri büyük önem taşır. Ancak unutulmamalıdır ki yatırım kararları, kişisel mali hedeflere ve risk toleransına göre dikkatlice planlanmalıdır.

