  • 08 HAZİRAN Perşembe 01:37
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Selçuk Geçer korkunç senaryoyu açıkladı! 6 ayda 10'a katlayacak! Vatandaşlar oraya akın etti.

Türkiye'de enflasyon rakamları sonunda açıklandı ve bu rakamlar, ekonomik boyutlarıyla birlikte büyük bir merakla beklenen memur ve emekli zamlarının da gündeme gelmesini sağladı.

Selçuk Geçer korkunç senaryoyu açıkladı! 6 ayda 10'a katlayacak! Vatandaşlar oraya akın etti.
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-06-2023 20:57

6 ayda 10'a katlayacak! Vatandaşlar oraya akın etti. Selçuk Geçer korkunç senaryoyu açıkladı-  Türkiye'de enflasyon rakamları sonunda açıklandı ve bu rakamlar, ekonomik boyutlarıyla birlikte büyük bir merakla beklenen memur ve emekli zamlarının da gündeme gelmesini sağladı. Açıklanan verilere göre, memurlara yaklaşık olarak %7,5 oranında, emeklilere ise %15 civarında bir zam yapılması planlanıyor. Ancak, hâlâ konuşulan bir diğer önemli nokta ise %45'lik bir zam beklentisi. 

Enflasyon ve Zam

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Cumhurbaşkanı'nın daha müjdeli bir haberle gelebileceklerini ifade ettiği duyuruldu. %45'lik bir zam beklentisi konuşuluyor olsa da, bu zam oranının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz net değil. Eğer bu beklenti gerçekleşmezse, insanların her geçen gün daha da fakirleşmeye devam edeceği öngörülüyor. Bu noktada, Cumhurbaşkanı'nın yeni yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları da önem taşıyor. Yılmaz, enflasyonun altında ezilen geniş kitleleri rahatlatmak ve nefes aldırmak için çaba sarf edeceklerini belirtiyor. Ancak, insanların maaşlarına zam yapılırken diğer taraftan enflasyonun kontrol altında tutulması da önemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor.

Selçuk Geçer korkunç senaryoyu açıkladı! 6 ayda 10'a katlayacak! Vatandaşlar oraya akın etti.

Mal Toplama Süreci ve Hedefler

Enflasyonla mücadelede önemli bir adım olan mal toplama süreci, şu anda iyileşme hedefleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Ucuz fiyatlarla mal toplanması, belirlenen hedeflere ulaşmak için önemli bir adımdır. Hedef olarak 2300 dolarla 2500 dolar arası bir seviye öngörülüyor ve bu hedefe eylül veya ekim aylarında ulaşılması bekleniyor. Yaz aylarının daha sakin geçmesiyle birlikte, FED'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sürecine ilişkin belirgin adımların atılabileceği tahmin ediliyor. Bu durumda, Avrupa ve Amerika'nın faizleri eş zamanlı olarak indirmesi durumunda dolar talebinde bir düşüş ve Euro'dan çıkış görülebilir.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. 

  • Etiketler
65 yaş herkese bayram ettiren haber! Devlet desteği hızır gibi yetişti! Hesabınıza 2605 TL yatacak
Volkswagen Polo Haziran ayı fiyatları vatandaşı kündeye getirdi! Artık almak hayal oldu
Benzer Haberler
Aile Bakanlığı bayram ettiren haberi verdi! PTT'den 4.200 TL ile 7.800 TL arasında destek ödemesi hesaplara yatırılacak Aile Bakanlığı bayram ettiren haberi verdi! PTT'den 4.200 TL ile 7.800 TL arasında destek ödemesi hesaplara yatırılacak
A101 yarın indirimli aktüel ürünler kataloğuyla şov yapıyor! Elektrikli ürünler yarı yarıya düştü! Patron çıldırdı! A101 yarın indirimli aktüel ürünler kataloğuyla şov yapıyor! Elektrikli ürünler yarı yarıya düştü! Patron çıldırdı!
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz
  • 02-06-2023 15:14

Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!
  • 02-06-2023 10:59

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!

Devlet 2. el otomobil satışına start verdi! Şimdi bayiler ve galericiler düşünsün! 272.500 TL'ye Jeep var
  • 01-06-2023 22:44

Devlet 2. el otomobil satışına start verdi! Şimdi bayiler ve galericiler düşünsün! 272.500 TL'ye Jeep var

Fahriye Evcen'e 'Barbie' konseptli doğum günü partisi
  • 06-06-2023 10:30

Fahriye Evcen'e 'Barbie' konseptli doğum günü partisi

Migros'tan Haziran ayına özel indirim kasırgası! O ürünler 8,90 TL, 11,90 TL, 12,50 TL, 14,75 TL ve 15,90 TL'dan kapış kapış gidiyor
  • 05-06-2023 19:50

Migros'tan Haziran ayına özel indirim kasırgası! O ürünler 8,90 TL, 11,90 TL, 12,50 TL, 14,75 TL ve 15,90 TL'dan kapış kapış gidiyor