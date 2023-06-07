Selçuk Geçer korkunç senaryoyu açıkladı! 6 ayda 10'a katlayacak! Vatandaşlar oraya akın etti.

6 ayda 10'a katlayacak! Vatandaşlar oraya akın etti. Selçuk Geçer korkunç senaryoyu açıkladı- Türkiye'de enflasyon rakamları sonunda açıklandı ve bu rakamlar, ekonomik boyutlarıyla birlikte büyük bir merakla beklenen memur ve emekli zamlarının da gündeme gelmesini sağladı. Açıklanan verilere göre, memurlara yaklaşık olarak %7,5 oranında, emeklilere ise %15 civarında bir zam yapılması planlanıyor. Ancak, hâlâ konuşulan bir diğer önemli nokta ise %45'lik bir zam beklentisi.

Enflasyon ve Zam

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Cumhurbaşkanı'nın daha müjdeli bir haberle gelebileceklerini ifade ettiği duyuruldu. %45'lik bir zam beklentisi konuşuluyor olsa da, bu zam oranının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz net değil. Eğer bu beklenti gerçekleşmezse, insanların her geçen gün daha da fakirleşmeye devam edeceği öngörülüyor. Bu noktada, Cumhurbaşkanı'nın yeni yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları da önem taşıyor. Yılmaz, enflasyonun altında ezilen geniş kitleleri rahatlatmak ve nefes aldırmak için çaba sarf edeceklerini belirtiyor. Ancak, insanların maaşlarına zam yapılırken diğer taraftan enflasyonun kontrol altında tutulması da önemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor.

Mal Toplama Süreci ve Hedefler

Enflasyonla mücadelede önemli bir adım olan mal toplama süreci, şu anda iyileşme hedefleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Ucuz fiyatlarla mal toplanması, belirlenen hedeflere ulaşmak için önemli bir adımdır. Hedef olarak 2300 dolarla 2500 dolar arası bir seviye öngörülüyor ve bu hedefe eylül veya ekim aylarında ulaşılması bekleniyor. Yaz aylarının daha sakin geçmesiyle birlikte, FED'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sürecine ilişkin belirgin adımların atılabileceği tahmin ediliyor. Bu durumda, Avrupa ve Amerika'nın faizleri eş zamanlı olarak indirmesi durumunda dolar talebinde bir düşüş ve Euro'dan çıkış görülebilir.

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