Selçuk Geçer kara haberi verdi: Dolar o tarihte 61 TL olacak!

Döviz piyasaları, uluslararası gelişmelerin etkisiyle sürekli bir değişim ve dalgalanma içerisinde. Özellikle son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, döviz kurlarında ciddi hareketliliklere neden oldu. Bu bağlamda, ekonomist Selçuk Geçer'in dolar tahminleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Geçer'in dolarla ilgili son tahminleri neler? İşte detaylar...

Orta Doğu'da Yaşanan Gelişmeler Döviz Piyasalarını Nasıl Etkiledi?

Orta Doğu'da İsrail ve Hamas güçleri arasında yaşanan çatışmalar, küresel piyasaları derinden etkiledi. Bu gelişmelerin ardından altın ve petrol fiyatları hızla yükselirken, dolar da rekor seviyelere ulaştı. Özellikle doların 28 TL'yi aşması, ekonomi çevrelerinde büyük bir endişeye neden oldu.

Selçuk Geçer'den Dikkat Çeken Dolar Tahminleri

Ekonomist Selçuk Geçer, döviz piyasalarıyla ilgili yaptığı tahminlerde oldukça başarılı bir grafik çiziyor. Geçer, Türkiye'nin yakın bir tarihte döviz kriziyle karşılaşabileceğini belirtiyor. Bu bağlamda, Dolar/Euro paritesinin yakın dönemde 1.10 seviyesini aşabileceğini ve bu durumun Euro bölgesi ülkelerinin ihracatını olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor. Ayrıca, Geçer'e göre doların gerçek değeri şu an itibariyle 45 Türk Lirası. Ancak seçimlere kadar bu seviyenin 35 TL civarında kalabileceğini öngörüyor.

Doların Geleceği Ne Olacak?

Selçuk Geçer, seçimlerin ardından dolar kurunun hızla yükseleceğini belirtiyor. Özellikle doların 45 TL seviyesine ulaşabileceğini öne sürüyor. 2024 yılında ise enflasyonun etkisiyle doların 61 lirayı aşabileceğini ifade ediyor. Bu tahminler, ekonomi çevrelerinde büyük bir yankı uyandırdı.

Türkiye Ekonomisine Dair Öneriler

Geçer, Türkiye'nin bu ekonomik zorlukları aşabilmesi için ekonomik reformlara ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Özellikle döviz krizini engellemek adına atılacak adımların büyük bir önem taşıdığını vurguluyor.

Geçer'in tahminlerine göre, Türkiye ekonomisi önemli bir dönemeçte. Bu dönemde atılacak adımların, Türkiye ekonomisinin geleceği açısından büyük bir önem taşıdığı kesin. Umarız, Türkiye ekonomisi bu zorlukları aşarak daha parlak bir geleceğe kavuşur.

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