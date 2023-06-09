Selçuk Geçer felaketi dile getirdi! Vatandaşları tarumar eden dolar açıklaması! Doları önce serbest bırakıyor sonra...

Vatandaşları tarumar eden dolar açıklaması! Doları önce serbest bırakıyor sonra... Selçuk Geçer felaketi dile getirdi- Seçim sonrasında Dolar/TL kuru hızla yükselişe geçerek yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla doların değeri 23 TL seviyesini aşarak zirveye yerleşti. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. Geçer, "Doları önce serbest bırakıyor sonra..." şeklindeki sözleriyle gelecekte yaşanabilecekleri öngördü.

Selçuk Geçer'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dolarla ilgili önemli bir konuya değindiği belirtiliyor. Geçer, Mehmet Şimşek'in doğru bir adım attığını belirterek, doları önce serbest bırakmanın ardından faiz artırımı yapılacağını ifade etti. Yabancı sermayeyi çekebilmenin tek yolunun bu olduğunu vurgulayan Geçer'in sözleri, ekonomi çevrelerinde heyecan yarattı.

Son seçimlerin ardından başlayan yükseliş trendiyle birlikte dolar, bugün yeni bir rekora imza attı. Dolar/TL kuru, gün içerisinde 23 TL'yi geçerek yatırımcıları endişelendirdi. Bankalar ve Kapalıçarşı gibi finansal kuruluşlarda doların alış satış makası azaldı. Dolar, diğer para birimleri karşısında da hızla değer kazanmaya devam ediyor. Dolar endeksi ise belirli bir aralıkta hareket etmektedir. Kapalıçarşı'da doların alış fiyatı 23,11 TL, satış fiyatı ise 23,306 TL olarak belirlenmiştir. Aynı dakikalarda euro/TL kuru ise 24,73 TL'den alınırken 24,98 TL'den satılıyor.

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