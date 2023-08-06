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Selçuk Geçer dolar için net rakamı verdi! Dolar 45 TL'ye o tarihte çıkacak!

Dolar kuru son zamanlarda sürekli bir yükseliş trendinde. Her sabah kalktığımızda karşımıza çıkan döviz kuru, maalesef bir düşüş yaşamıyor. Ancak, milyonların takip ettiği isimlerden biri olan Selçuk Geçer, yeni bir dolar tahminiyle gündemde! Geçer'in tahminine göre dolar, bir anda 27 liradan 45 liraya çıkacak. İşte detaylar...

Selçuk Geçer dolar için net rakamı verdi! Dolar 45 TL'ye o tarihte çıkacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Seçimlerin ardından 10 TL seviyesinden 27 TL'ye fırlayan doların, bu yıl içinde daha da yükseleceği öngörülüyor. Selçuk Geçer, bu tahminlerin yalnızca kendisine özgü olmadığını, aynı tahminlerin yabancı bankalardan da geldiğini açıkladı.

Deutsche Bank'ın Yıl Sonu Tahmini: 32 TL

Selçuk Geçer, ünlü Deutsche Bank'ın yıl sonu dolar tahminine dikkat çekiyor:

"Deutsche Bank, Avrupa'nın ve dünyanın en büyük bankalarından biri olarak yıl sonu dolar tahminini açıkladı. Önceden yapılan tahminler 27 lira seviyesindeydi, ancak bu seviyeye bugün itibarıyla ulaşıldı ve revize etmek gerekti."

Geçer, Deutsche Bank'ın yıl sonu tahmininin 32 TL olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Enflasyonun düşmeyeceğini artık sağır sultan bile duydu. Bu nedenle, Türkiye'de enflasyonun Deutsche Bank'a göre ve diğer yabancı finans kuruluşlarına göre yükseleceği öngörülüyor. Dolayısıyla kur hedefleri yukarı yönlü revize ediliyor."

İyimser Tahminler mi?

Selçuk Geçer, tahminlerin kendisine göre oldukça iyimser olduğunu düşünüyor. Çünkü TÜİK enflasyonuna bakıldığında doların 40 liranın üzerine çoktan çıktığı biliniyor. Hatta enflasyonun sürekli yükseliyor olmasıyla birlikte doların muhtemelen 45 liralara koşacağını öngörüyor.

Dolar Yükselişi ve Etkileri

Dolar kurundaki bu sürekli yükseliş, ülkedeki birçok sektörü etkilemeye devam ediyor. Döviz kurlarındaki artış, ithal ürünlerin fiyatlarını da yükseltiyor ve enflasyonu tetikliyor. Özellikle ithalata dayalı üretim yapan şirketlerin maliyetleri artarken, tüketiciler de bu durumdan etkileniyor.

Yatırımcılar Nelere Dikkat Etmeli?

Doların yükselişi yatırımcıları da yakından ilgilendiriyor. Yatırımcılar, portföylerinde döviz alım-satımı yaparken ve yatırım kararları alırken doların seyrini takip etmeliler. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların risk ve getiri beklentilerini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, yatırımcılar doların gelecekteki seyrine ilişkin tahminleri ve analizleri dikkate almalı ve portföylerini buna göre şekillendirmelidir.

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. 

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