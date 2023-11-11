Selçuk Geçer dobra dobra söyledi: Elinde altın olanlara tarihte ilk kez olacak uyarısı!

Selçuk Geçer, uzun vadeli bir yükseliş döneminin başlangıcına işaret ediyor. 2025 yılına kadar altın yatırımlarından elde etmek ve bu süre zarfında herhangi bir satış yapmamak gerektiğini vurguluyor. Fed'in faiz politikalarının belirsizliğini koruması, ekonominin hassas dengesine işaret ediyor.

Ons ve Gram Altın Fiyatlarındaki Durum

Ons altın, yaklaşık iki ayın en düşük seviyelerini görürken, gram altın fiyatları da bu düşüşün etkisiyle geriliyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri ve kritik seviyeleri değerlendiriyor.

Petrol ve Altın Krizinin Etkileri

Gelecek haftalarda olası bir petrol krizi, altın krizi veya ekonomik verilerde yaşanacak tutarsızlıklar, yeni bir faiz artırımını tetikleyebilir. Bu durum, altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırabilir.

Tarihi Yükselişlerin Sinyalleri

Selçuk Geçer, Fed'in artık altın fiyatlarının önünü kapatamayacağına dikkat çekiyor. 2024 yılı için ons bazında 2400-2500 dolarlık bir beklenti içerisinde olduğunu belirtiyor. Altın fiyatlarının bu seviyelere ulaşacağı konusunda ısrarcı.

Jeopolitik Risklerin Altın Üzerindeki Etkisi

Geçer, dünyadaki kriz riskinin arttığına ve özellikle Orta Doğu ve Pasifik bölgesinde yaşanabilecek gelişmelerin altın fiyatlarını etkileyebileceğine işaret ediyor. Yakın gelecekte meydana gelebilecek jeopolitik risklerin, altın fiyatlarını tarihi seviyelere taşıyabileceği öngörülüyor.