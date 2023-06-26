Selçuk Geçer bayram sonrası doların kaç kaç para olacağını açıkladı! Büyük fırtına kopacak! Bin pişman olursunuz!

Büyük fırtına kopacak! Bin pişman olursunuz! Selçuk Geçer bayram sonrası doların kaç kaç para olacağını açıkladı- Son günlerde Türkiye'deki seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte dolar kurundaki artış hız kesmeden devam ediyor. Haziran ayı boyunca rekor üstüne rekor kıran dolar kurunun yükselişi yatırımcıların büyük ilgisini çekiyor. Bu bağlamda, ünlü ekonomist Selçuk Geçer bayram sonrası doların Türk lirası karşısındaki değerini tahmin etti. Geçer'in yaptığı tahmine göre, doların önümüzdeki 10 gün içinde ne kadar olacağı ortaya çıktı.

Piyasada sıkça uzman isimlerin dolar kuruna dair açıklamaları dikkat çekiyor. Doların yerli kaynak kullanımıyla baskılandığı ve gerçek değerinin mevcut gösterilen fiyatın üzerinde olduğu vurgulanıyor. Selçuk Geçer'in tahminine göre bayram sonrasında doların Türk lirası karşısında değeri belirlenecek. Geçer, yaklaşan fırtınayı öngörerek bu tahmini kamuoyuyla paylaştı.

Bugün itibariyle dolar kuru 25 TL'nin üzerine çıkmayı başardı ve 2023 yılı Haziran ayı itibariyle tarihi bir rekora imza attı. Uzmanlar, dolar kurunun ilerleyen günlerde gerçek değerini bulacağını öngörüyor.

Uzman isimler, dolar kurundaki artışın devam edeceğini belirterek yatırımcılara çağrıda bulunuyor. Doları ellerinde bulunduranların ellerinde tutmaları, dolar borcu olanların ise acil olarak borçlarını kapatmaları tavsiye ediliyor.

Dolar kurunun sürekli olarak 24 TL'yi aşacağı uyarıları yapılırken, piyasa analistleri doların kısa sürede 24 TL'nin üzerine çıkacağı tahminlerini dile getiriyor.

Yatırımcılar, dolar kurundaki hareketliliği yakından takip etmek durumunda kalıyor. Her dakika değişen dolar kurunun yükselişi yatırımcıların yüzünü güldürüyor.

Piyasa analistlerine göre, 2023 yılında dolar kurunun 40 TL'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle, yatırımcılar kar elde etmeye devam ettikçe doların fiyatını ve hareketlerini anlık olarak izlemeye devam ediyorlar.

Bugün itibariyle doların 25 TL'yi aşması piyasayı sarsarken, beklentiler 2023 yılı Temmuz ayına kadar doların gerçek değerine ulaşacağı yönünde yoğunlaşıyor.

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