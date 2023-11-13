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Selçuk Geçer baklayı ağzından çıkardı: Dolar o tarihte 66 TL olacak! Duyanlar, duymayanlara söylesin

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, YouTube sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son açıklamalarla dolar ve bitcoin yatırımcılarının dikkatini çekti.

Selçuk Geçer baklayı ağzından çıkardı: Dolar o tarihte 66 TL olacak! Duyanlar, duymayanlara söylesin
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-11-2023 15:47

Geçer'in iddialı tahminleri, özellikle dolar kurunun geleceği ve bitcoindeki yükseliş trendi hakkında önemli bilgiler içeriyor.

Dolar Kuru Tahminleri

Selçuk Geçer, dolar kurunun geleceği hakkında çarpıcı tahminlerde bulundu. Özellikle seçim gününe dikkat çeken Geçer, seçimden sonra doların 60 TL'ye kadar yükselebileceğini iddia etti. Ekonomistin tahminlerine göre, eğer dolar kurunu 30-32 seviyelerinde tutmak mümkün olursa, seçim zamanına kadar en az 66 TL'lik bir dolar kuru görmemiz mümkün.

Bitcoin'deki Durum

Bitcoin ile ilgili olarak da Geçer, önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomist, bitcoinin hafif bir satış baskısı yaşayabileceğini ancak yoğun bir satış baskısının beklentisi içinde olmadığını belirtti. Ayrıca, bitcoinin 18 ayın zirvesine ulaşarak 36 bin dolar seviyesinde bulunduğunu ve bu durumun bir ralli başlangıcı olabileceğini ifade etti.

Yatırımcılar İçin Öneriler

  • Dolar Yatırımı: Geçer'in tahminleri, dolar yatırımcıları için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Yatırımcıların bu tahminleri dikkate alarak, risk yönetimlerini ve yatırım stratejilerini buna göre şekillendirmeleri önerilir.
  • Bitcoin Yatırımı: Bitcoindeki potansiyel yükselişler ve düşüşler hakkında Geçer'in açıklamaları, kripto para yatırımcıları için değerli bilgiler sunuyor. Bitcoin yatırımı yapmayı düşünen veya mevcut yatırımlarını değerlendiren kişiler, bu bilgileri dikkate almalıdır.

Ekonomik Gelişmelerin Yatırım Üzerindeki Etkisi

Selçuk Geçer'in tahminleri, ekonomik gelişmelerin ve politik olayların döviz kurları ve kripto para piyasaları üzerindeki etkisini gösteriyor. Yatırımcıların bu tür gelişmeleri sürekli takip etmeleri ve yatırım kararlarını buna göre vermesi büyük önem taşıyor.

Selçuk Geçer'in dolar ve bitcoin hakkındaki açıklamaları, yatırımcılara önemli ipuçları ve tahminler sunuyor. Dolar ve bitcoin piyasalarında hareketlilik bekleyen yatırımcılar için bu tahminler, piyasa trendlerini anlamada ve yatırım stratejilerini belirlemede yol gösterici olabilir. Yatırımcıların, bu tür uzman görüşlerini dikkate alarak bilinçli yatırım kararları alması, finansal başarıları için kritik öneme sahiptir.

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.

 

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