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Selçuk Geçer 2024 yerel seçimler sonrası dolar kurunun kaç para olacağını açıkladı!

Türkiye ekonomisinin son dönemde yaşadığı dalgalanmalar ve dolar kurundaki hafif yükselişler, ekonomi çevrelerinde ciddi tartışmalara neden oluyor.

Selçuk Geçer 2024 yerel seçimler sonrası dolar kurunun kaç para olacağını açıkladı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-11-2023 11:58

Bu tartışmaların merkezinde ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in dikkat çeken açıklamaları yer alıyor. Geçer, Türkiye ekonomisinin mevcut sorunlarını aşamadığını vurgulayarak, reel sektörden aldığı bilgilerle dolar kuru hakkında önemli yorumlar yapıyor.

Reel Sektörün Durumu: Piyasalarda Yanıltıcı Bir Güven

Selçuk Geçer, piyasa raporlarının gerçek durumu yansıtmadığını eleştiriyor. Merkez Bankası ve hükümet yetkililerinin açıklamalarıyla oluşturulan olumlu hava, Geçer'e göre, reel sektörün zorluklarına gölge düşürüyor. Dolar kurunun yapay olarak belirli seviyelerde tutulmasının, vatandaşı fakirleştirdiğini ve gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Dolar Kuru ve Ekonomik Baskı

Geçer, dolar kurunun kademeli değil, sert bir şekilde yükseleceğini öngörüyor. Daha önce 45 TL olacağını düşündüğü dolar kurunun, artan baskılar nedeniyle daha yüksek seviyelere ulaşacağını ifade ediyor. Bu baskının, dolar kurunun yükseliş hızını artıracağına dikkat çekiyor.

Hazır Giyim Sektörünün Zorlukları

Selçuk Geçer, özellikle hazır giyim sektörünü ele alarak, ihracatta yaşanan büyük sorunlara ve pazar kayıplarına işaret ediyor. Türk lirasının aşırı değerlenmesi ve rekabet edilebilir fiyatların oluşturulamaması, sektörün zorlanmasına neden oluyor. Geçer, dolar kurunun reel sektörün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde ayarlanması gerektiğini savunuyor.

Dolar Kuru ve İhracat-İthalat Dengesi

Dolar kurunun düşük tutulmasının, ihracatı olumsuz etkilediğini ve ithalatı teşvik ettiğini belirten Geçer, bu durumun ödemeler dengesi krizine yol açabileceğini vurguluyor. Para politikasındaki hataların bu noktaya gelinmesine neden olduğunu ifade ediyor.

Gelecekteki Dolar Kuru Beklentisi

Geçer, yakın gelecekte dolar kurunun mevcut seviyelerde tutulsa da, seçim sonrasında önemli ölçüde artış göstereceğini öngörüyor. 60 TL hatta 80 TL üzerine çıkabileceğini belirtiyor ve bu durumun ekonomik istikrar için ciddi riskler taşıdığını ifade ediyor.

Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu haberde yer alan değerlendirmeler, kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Haber, Selçuk Geçer'in kişisel görüşlerini ve piyasa analizlerini yansıtmaktadır.

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