Şeker hastalığı tarih mi oluyor? İşte kan şekerinin yükselmesini engelleyen o 3 besin

Kan şekeri seviyelerindeki beklenmedik dalgalanmalar vücudunuzun gün boyunca alışılmadık şekilde ağır hissetmesine neden olabilir. Yine de bir umut ışığı var. Tıp uzmanları bu endişe verici yükselmeleri hafifletmek için 3 adımlı bir sürece yeşil ışık yaktı. Tüm detaylar için içeri dalın.

Anlık yorgunluğun ötesinde, yükselen kan şekeri ileride diyabet gibi sağlık komplikasyonlarının habercisi olabilir. İyi haber ne mi? Arada sırada yapacağınız birkaç değişiklikle şeker seviyenizi nispeten kolaylıkla kontrol altında tutabilirsiniz.

Hızlı tempolu yaşamlarımızda, açlık hissettiğimizde çoğu zaman kestirme yollara yöneliriz. Tatlı isteğimizi çikolatalarla tatmin etmek, öncelikle geçici tokluk vaat ettikleri için cazip görünüyor.

Ancak, aç karnına tüketilen tatlılar iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Hızlı bir enerji artışı sağlarken, kısa süre içinde sizi ani bir uyuşukluk hissine sürükleyebilirler. Bu değişken enerji akışı bir dizi sağlık sorununa yol açabilir.

Glikozdaki bu ani artışlar sizi sadece aç ve yorgun hissettirmekle kalmaz. Duygusal hüzün, hormonal dengesizlikler ve hafıza sorunları gibi sorunlarla birlikte gelirler.



Uzmanlar Tarafından Onaylanan 3 Basit Adımla Kan Şekerinizi Dengede Tutun!

Eğer kontrol edilemezse, bu durumun Tip 2 Diyabet'e sebep olabileceğini uzmanlar belirtiyor. Ancak, hayatınıza katabileceğiniz basit alışkanlıklarla bu riskten korunabilirsiniz. İşte bu alışkanlıklar:

1. Kahvaltınızı Tatlıdan Ziyade Tuzlu Tercih Edin

Günün en kritik öğünlerinden biri olan kahvaltı, hafif besinlerle atlanmamalıdır. Meyve suyu, smoothie ya da gevrek gibi tatlı tercihlerinden ziyade tuzlu yiyeceklerle bu öğünü doldurmanız, gün içerisinde kan şekerinizin dengede kalmasına yardımcı olacaktır. Özellikle yumurta, çavdar ekmeği, peynir ve kuruyemiş gibi besinleri tercih edebilirsiniz.

2. Öğünlerinizde Öncelikle Sebzeye Yer Verin

Sebzeler, zengin lif içeriğiyle kan şekerini dengede tutmada büyük bir rol oynar. Doktorlar, liflerin bağırsaklarda koruyucu bir etki oluşturduğunu vurguluyor. Bu, glikozun yavaşça emilimini teşvik eder ve ani kan şeker artışlarını önler.

3. Öğünlerinizi Son Dakikaya Bırakmayın

Kan şekerinin dalgalanması, pek çok kişide benzer etkilere yol açar. Eğer sıkça acıkıyor, kontrolsüzce yemek yediğinizi hissediyor ve el titremesi yaşıyorsanız, ne yediğinize ekstra dikkat göstermelisiniz. Öğünlerinizi önceden planlayarak, zamanında yemek yemeniz bu dalgalanmaları önleyecektir. Sebzelerinizi önceden hazırlayıp buzdolabında saklamak da, yemek hazırlığı sürenizi kısaltacaktır.