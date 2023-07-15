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Şehir hastaneleri en az 19.000 TL maaşla personel alıyor! KPSS şartı yok! Başvuru şartları belli oldu!

Şehir hastaneleri, geniş hasta kapasiteleri nedeniyle sağlık personeli ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şehir hastaneleri en az 19.000 TL maaşla personel alıyor! KPSS şartı yok! Başvuru şartları belli oldu!
Yayın Tarihi : 2023-07-15 13:36

KPSS şartı yok! Başvuru şartları belli oldu! Şehir hastaneleri en az 19.000 TL maaşla personel alıyor-  Şehir hastaneleri, geniş hasta kapasiteleri nedeniyle sağlık personeli ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. İŞKUR tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, belirli illerdeki şehir hastaneleri için personel alımları başlamış durumda. Bu alımlarda KPSS şartı aranmamakta olup, başvuru şartları belirlenmiştir. Peki, kimler başvurabilir ve nasıl başvuru yapabilir? İşte şehir hastaneleri personel alımlarının başvuru şartları...

10 ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIMI YAPILIYOR!

Ankara Etlik, Kocaeli, Kayseri gibi şehirlerde bulunan toplamda 10 şehir hastanesi personel alımı yapmaktadır. Şehir hastanelerinde çalışmak isteyen adaylar için en az ortaöğretim mezunu olma şartı aranmaktadır. İşte genel başvuru şartları...

ŞEHİR HASTANELERİ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI!

Şehir hastanelerine başvuruda bulunacak adayların en az 18 yaşında olmaları gerekmektedir. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve emeklilik, malullük veya yaşlılık aylığı almamış olmaları gerekmektedir.

Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR internet sitesine giriş yapmaları gerekmektedir. İlanlarda belirtilen şartları detaylı bir şekilde incelemeleri ve ardından başvuru yapmaları gerekmektedir.

Yapılacak alımlar hastanelere göre farklılık gösterecektir. Örneğin, Ankara şehir hastanesine 15 beden işçisi alımı yapılacaktır. Etlik şehir hastanesi ise 1 hemşire, genel alan sorumlusu ve sterilizasyon teknisyeni alımı yapacaktır.

ŞEHİR HASTANELERİ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI!

Şehir hastanelerine başvuruda bulunacak adayların en az 18 yaşında olmaları gerekmektedir. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve emeklilik, malullük veya yaşlılık aylığı almamış olmaları gerekmektedir.

Şehir hastaneleri personel alımları başlıyor! KPSS şartı yok! Başvuru şartları belli oldu! Fırsatı kaçırmayın.

Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR internet sitesine giriş yapmaları gerekmektedir. İlanlarda belirtilen şartları detaylı bir şekilde incelemeleri ve ardından başvuru yapmaları gerekmektedir.

Yapılacak alımlar hastanelere göre farklılık gösterecektir. Örneğin, Ankara şehir hastanesine 15 beden işçisi alımı yapılacaktır. Etlik şehir hastanesi ise 1 hemşire, genel alan sorumlusu ve sterilizasyon teknisyeni alımı yapacaktır.

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