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Gecce Magazin Haberleri

Seda Sayan: Yumurtalarımı dondurttum!

Seda Sayan, geçtiğimiz nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenmişti. Sürpriz evlilik gündeme gelmeye devam ediyor. Dün akşam bir davete katılan ünlü çiftten, çocuk açıklaması geldi.

Seda Sayan: Yumurtalarımı dondurttum!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-10-2022 10:36

Eşi Çağlar Ökten ile tatilden dönen Seda Sayan, eşiyle birlikte dün akşam Etiler'de bir açılışa katıldı. Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden çift soruları yanıtladı. İkiliye “Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?” diye soruldu. Bu soruyu yanıtlayan Seda Sayan, “Her ikimizin de evlatları var. Böyle bir düşüncemiz yok” diye konuştu.


OĞULCAN ENGİN'LE KÜS MÜ?

Ökten ile evlendiği gün oğlu Oğulcan Engin ile aralarında bir kriz olduğu iddiaları hakkında da konuşan ünlü sanatçı, "Oğlunuzla küs müsünüz?"  sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hiçbir zaman olmadı ki... Olabilir mi öyle bir şey? İnsan çocuğu ile küser mi?”

"YUMURTALARIMI DONDURTTUM!"

Seda Sayan'ın bu açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. 59 yaşındaki ünlü sanatçı 2. Sayfa programına attığı mesajda yumurtalarını dondurttuğunu itiraf etti: "Yumurtalarımı dondurtmuştum. Eğer Çağlar'ın çocuğu olmasaydı doğururdum ama 12 yaşında bir oğlu var çocuk işi bitmiştir."

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