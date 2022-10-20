Seda Sayan: Yumurtalarımı dondurttum!

Eşi Çağlar Ökten ile tatilden dönen Seda Sayan, eşiyle birlikte dün akşam Etiler'de bir açılışa katıldı. Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden çift soruları yanıtladı. İkiliye “Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?” diye soruldu. Bu soruyu yanıtlayan Seda Sayan, “Her ikimizin de evlatları var. Böyle bir düşüncemiz yok” diye konuştu.



OĞULCAN ENGİN'LE KÜS MÜ?



Ökten ile evlendiği gün oğlu Oğulcan Engin ile aralarında bir kriz olduğu iddiaları hakkında da konuşan ünlü sanatçı, "Oğlunuzla küs müsünüz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hiçbir zaman olmadı ki... Olabilir mi öyle bir şey? İnsan çocuğu ile küser mi?”

"YUMURTALARIMI DONDURTTUM!"

Seda Sayan'ın bu açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. 59 yaşındaki ünlü sanatçı 2. Sayfa programına attığı mesajda yumurtalarını dondurttuğunu itiraf etti: "Yumurtalarımı dondurtmuştum. Eğer Çağlar'ın çocuğu olmasaydı doğururdum ama 12 yaşında bir oğlu var çocuk işi bitmiştir."