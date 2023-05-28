Seçim sonrası yarın Pazartesi borsa, altın, dolar ne olur? Hatice Kolçak korkunç senaryoyu açıkladı

Hatice Kolçak korkunç senaryoyu açıkladı. Seçim sonrası yarın borsa, altın, dolar ne olur- Seçime saatler kala ünlü ekonomist Hatice Kolçak, son dakika bir açıklama yaparak önemli değerlendirmelerde bulundu. Kolçak'ın yaptığı açıklamalara göre, borsa Cuma günü güçlü bir performans sergileyerek yüzde 3.5 oranında yükseliş kaydetti ve 4580 seviyesinde kapandı. Bu yükselişin farklı yorumları olduğunu belirten Kolçak, bazıları tarafından Erdoğan'ın kazanacağına bağlanırken bazıları tarafından farklı faktörlere yorumlandığını ifade etti. Seçim belirsizliğinin sona ermesinin borsa için büyük bir engel olduğunu ve borsanın bu dönemde zorluklarla karşılaştığını vurguladı.

Kolçak, borsanın en nihayetinde 200 günlük ortalamanın altına gelmediğini, en düşük seviyenin 4300 olduğunu belirtti. Cuma günü kapanışının olumlu olduğunu ve fiyatlamasının seçim bitimiyle ilgili olduğunu ifade etti. Pazartesi günü en çok merak edilen konunun ise nasıl bir ekonomi modelinin benimseneceği olduğunu dile getirdi.

Hatice Kolçak'a göre, mevcut ekonomi modelinin devam etmesi mümkün değil. İş insanları ve sanayicilerin "dayanacak gücümüz kalmadı" dediklerini belirten Kolçak, iki seçim arasında yapılan politikaların bankaların nakit avansını kapattığını ve kredi kartı taksitlerinin neredeyse sıfırlandığını aktardı. Bu politikaların temelinde dövizi tutmak olduğunu ifade etti ve 2. turun atlatılmasını beklediklerini söyledi.

Ayrıca, altın ve döviz konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kolçak, ons altının biraz toparlandığını ancak 1975 seviyesinin üzerinde kalmadığı sürece yukarı yönlü risk taşıdığını belirtti. Gram altında ise sıkıntı olmadığını ifade eden Kolçak, doların zaten yükseldiğini ve gram altının fiyatının bankalara bakılmaması gerektiğini aktardı. Kapalıçarşı'da gram altının 1450 lira civarında satıldığını, bankalarda ise 1250 liradan işlem gördüğünü belirtti. Ons altının 1930 seviyesine gelebileceğini ifade eden Kolçak, 1975 seviyesinin üzerini görmek gerektiğini söyledi.

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