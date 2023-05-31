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Seçim sonrası etiketler o biçim değişti! A101 ve ŞOK marketten tüm ürünlere okkalı zam iddiası ortalığı tarumar etti!

Sosyal medyada son günlerde A101 ve ŞOK gibi popüler zincir marketlerin seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen sonrasında yüzde 30'lara varan bir zam yaptığı iddiaları gündeme geldi.

Seçim sonrası etiketler o biçim değişti! A101 ve ŞOK marketten tüm ürünlere okkalı zam iddiası ortalığı tarumar etti!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-05-2023 15:40

A101 ve ŞOK marketten tüm ürünlere okkalı zam iddiası ortalığı tarumar etti! Seçim sonrası etiketler o biçim değişti-  Seçim sonuçlarının ardından A101 ve ŞOK marketlerinin tüm ürünlere yüzde 30 zam yaptığı iddiaları sosyal medyada yayıldı. İddialara dair paylaşılan görüntüler ve ekonomistlerin değerlendirmeleri haberimizde.

Sosyal medyada son günlerde A101 ve ŞOK gibi popüler zincir marketlerin seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen sonrasında yüzde 30'lara varan bir zam yaptığı iddiaları gündeme geldi. Bu iddiaların desteklenmesi amacıyla sosyal medyada marketlerin etiketlerinin değiştirildiğine dair görüntüler yayınlandı.

Dün akşam saatlerinden itibaren seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte, A101 ve ŞOK marketlerinin tüm ürünlere yüzde 30 zam yaptığı haberleri hızla yayıldı. Söz konusu marketlerin akşam saatlerinden itibaren etiket fiyatlarını zamlı fiyatlarla güncellediğine dair görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

Özellikle A101 ve ŞOK marketlerinin tüm etiketlerini değiştirdiği ve yeni etiketler yerleştirdiği iddiası sosyal medyada dolaşırken, ekonomistler gelecek olan zamların şaşırtıcı olmaması gerektiğini belirtiyor.

Marketlerin hangi ürünlere ne kadar zam yaptığına dair incelemeler yaparak, market kataloglarını inceledik ve aşağıda ürün fiyat listelerini yayınladık. İndirim adı altında yapılan bazı fiyat artışlarının da büyük oranda olduğu görüldü. Örneğin;

Bir hafta önce Migros mağazalarında 45 TL'ye satılan Yudum Marka 750 ml zeytinyağının, ŞOK marketlerde indirimli ürünler arasında yer aldığı ve fiyatının 136,90 TL'den 103 TL'ye düşürüldüğü gösterildi. Migros'un 750 ml'lik zeytinyağı indirimli olarak 45 TL iken, ŞOK marketteki 1 Litrelik zeytinyağının yine indirimli olarak 103 TL olduğu belirlendi. (Bir hafta içindeki fiyat farklarını gösteren iki fotoğraf aşağıda yer almaktadır.)

Marketlerin fiyat politikaları ve zam iddiaları hakkında yapılan değerlendirmeler, tüketicilerin bilinçli alışveriş yapmaları ve fiyat değişikliklerini dikkatle takip etmeleri konusunda önemli bir farkındal

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