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Seat fiyatları Haziran ayında el yakıyor! Seat Ibiza, Leon, Ateca, Arona, Tarraco fiyatları kaç para oldu?

Seat, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı son dakika açıklamasıyla Leon, Ibiza, Ateca ve Arona modellerinde önemli miktarda zam yapıldığını duyurdu.

Seat fiyatları Haziran ayında el yakıyor! Seat Ibiza, Leon, Ateca, Arona, Tarraco fiyatları kaç para oldu?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-06-2023 09:29

Seat Ibiza, Leon, Ateca, Arona, Tarraco fiyatları kaç para oldu? Seat fiyatları Haziran ayında el yakıyor-  Seat, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı son dakika açıklamasıyla Leon, Ibiza, Ateca ve Arona modellerinde önemli miktarda zam yapıldığını duyurdu. Yapılan zamla birlikte en uygun fiyatlı Seat modelinin fiyatı 640 bin liraya kadar yükseldi. İşte Haziran 2023 güncel Seat fiyat listesi:

SEAT Ibiza Fiyat Listesi Haziran 2023

  • 1.0 Evo 80 HP Style: Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 640.000 ₺
  • 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 760.000 ₺
  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR: Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 885.000 ₺

SEAT Ibiza, şık tasarımı ve güvenlik özellikleriyle dikkat çeken bir modeldir. Güncellenen fiyatları Haziran 2023 itibariyle yukarıda belirtilmiştir.

SEAT Arona Fiyat Listesi Haziran 2023

  • 1.0 EcoTSI 95 HP Style: Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 775.000 ₺
  • 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 850.000 ₺
  • 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience: Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 900.000 ₺
  • 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR: Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 910.000 ₺

SEAT Arona, kompakt SUV segmentinde tercih edilen bir araçtır. Yeni fiyatları Haziran 2023 itibariyle yukarıda belirtilmiştir.

SEAT Leon Fiyat Listesi Haziran 2023

  • 1.0 eTSI 110 HP DSG Style: Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 970.000 ₺
  • 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR: Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.095.000 ₺

SEAT Leon, sportif ve şık tasarımıyla öne çıkan bir modeldir. Güncel fiyatları Haziran 2023 itibariyle yukarıda belirtilmiştir.

SEAT Ateca Fiyat Listesi Haziran 2023

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience: Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.230.000 ₺
  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR: Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.260.000 ₺

SEAT Ateca, SUV segmentinde öne çıkan bir modeldir. Yeniden güncellenen fiyatları Haziran 2023 itibarıyla yukarıda belirtilmiştir.

SEAT Tarraco Fiyat Listesi Haziran 2023

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience - 7 Koltuklu: Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.540.000 ₺
  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 7 Koltuklu: Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.600.000 ₺

SEAT Tarraco, geniş iç mekanı ve kullanışlılığıyla dikkat çeken bir 7 kişilik SUV modelidir. Yeniden güncellenen fiyatları Haziran 2023 itibarıyla yukarıda belirtilmiştir.

Seat, zam yapılan bu modelleriyle kullanıcılarına kaliteli ve güvenli sürüş deneyimi sunmaya devam ediyor.

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