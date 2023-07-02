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Seat fiyat listesi gözleri fal taşı gibi açtı! Temmuz 2023 Ibiza, Arona, Ateca, Tarraco, Leon fiyatları kaç para oldu?

Seat resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamasında, tüm Seat araçlarının fiyatlarına yüksek oranda zam yapıldığı duyuruldu.

Seat fiyat listesi gözleri fal taşı gibi açtı! Temmuz 2023 Ibiza, Arona, Ateca, Tarraco, Leon fiyatları kaç para oldu?
Yayın Tarihi : 2023-07-02 11:16

Temmuz 2023 Ibiza, Arona, Ateca, Tarraco, Leon fiyatları kaç para oldu? Seat fiyat listesi gözleri fal taşı gibi açtı-  Seat resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamasında, tüm Seat araçlarının fiyatlarına yüksek oranda zam yapıldığı duyuruldu. En az yüzde 10'luk döviz zammının etkisiyle en uygun Seat modelinin fiyatı 770 bin liraya kadar yükseldi.

İşte son zamla birlikte güncellenen Seat fiyat listesi:

Seat Ibiza Fiyat Listesi 2023

  • 1.0 Evo 80 HP Style

    • Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 770.000 ₺

  • 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

    • Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 920.000 ₺

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR

    • Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.065.000 ₺

Seat Arona Fiyat Listesi 2023

  • 1.0 EcoTSI 95 HP Style

    • Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 925.000 ₺

  • 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

    • Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.025.000 ₺

  • 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience

    • Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.085.000 ₺

  • 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR

    • Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.095.000 ₺

Seat Leon Fiyat Listesi 2023

  • 1.0 eTSI 110 HP DSG Style

    • Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.190.000 ₺

  • 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR

    • Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.325.000 ₺

Seat Ateca Fiyat Listesi 2023

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience

    • Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.470.000 ₺

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR

    • Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.520.000 ₺

Seat Tarraco Fiyat Listesi 2023

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience - 7 Koltuklu

    • Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.850.000 ₺

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 7 Koltuklu

    • Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.925.000 ₺
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