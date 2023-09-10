Şakkadanak Necmettin Batırel ortalığı karıştıran açıklamayı yaptı! Altının alım gününü açıkladı!

Altının alım gününü açıkladı! Şakkadanak Necmettin Batırel ortalığı karıştıran açıklamayı yaptı- Altın fiyatlarının düşüş trendinin artık sona erdiğini belirten Batırel, yatırımcılara 21 Eylül tarihini altın alımı için özel bir fırsat olarak gösteriyor. Altın fiyatları, bankalarda 1640 ile 1705 lira arasında dalgalanırken, Kapalıçarşı'da ise 1690 ile 1700 lira aralığında alınıp satılıyor. Necmettin Batırel, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından 21 Eylül tarihini altın almak için uygun bir zaman olarak öneriyor.

Altın Piyasasında Son Durum

Altın, yatırımcılar arasında her zaman güvenilir bir liman olarak kabul edilir. Ancak altın fiyatları, çeşitli faktörlere bağlı olarak dalgalanabilir. Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan düşüş, birçok yatırımcının dikkatini çekti. Ancak Necmettin Batırel, bu düşüşün artık sona erdiğini ve altın piyasasının yeniden yükselişe geçeceğini öngörüyor.

21 Eylül tarihi, Türkiye'de Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihine denk gelmektedir. Bu toplantı, Merkez Bankası'nın faiz politikalarını belirlemesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Batırel, bu toplantının ardından altın fiyatlarında bir yükseliş trendinin başlayacağını tahmin ediyor.

Altın Alımı İçin Neden 21 Eylül?

Necmettin Batırel, 21 Eylül tarihini altın alımı için önerirken, bazı önemli nedenleri açıklıyor: