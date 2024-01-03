Sahibinden çalındı mı? Sahibinden.com çöktü mü? Neden girmiyor sebebi

Sahibinden çalındı mı? Sahibinden.com çöktü mü? Sahibinden neden girmiyor? En çok kullanılan sitelerden biri olan sahibinden neden girmiyor?

Sahibinden çalındı mı? Sahibinden.com çöktü mü? Neden girmiyor sebebi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-01-2024 10:53

Son dakika Sahibinden çalındı mı? Sahibinden.com giriş yapılamıyor. Türkiye'nin en çok girilen sitelerinden biri olan sahibinden.com erişim sağlanamıyor. 

Sahibinden çöktü mü? sahibinden.com çöktü mü?

Türkiye'nin en çok girilen sitesi olan sahibinden.com sitesine erişim sağlanamıyor. Sahibinden çöktü mü Sahibinden çalındı mı soruları sıklıkla soruluyor. Sahibinden.com çöktü. 

Şok iddia Domain çalındı!

Sahibinden'e ne oldu, sahibinden neden girmiyor sorusu cevap buldu. Türkiye'nin en çok girilen sitesi eksisozluk'te sahibindenle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Sahibinden.com domaini çalındı iddiası sosyal medyayı salladı.

Domain düştü mü?

Sahibinden.com için domain düştüğü ve farklı bir firma tarafından satın alındığı iddiası var. Erişim engeli felan bulunmayan sahibinden için domain farklı bir kişi tarafından satın alındığı iddiası var.

Konuyla ilgili sahibinden tarafından bir açıklama yapılmazken, Hindistan tarafından bir kişi tarafından domain satın alındığı iddia ediliyor.

Sahibinden ne oldu? Sahibinden.com ne zaman açılır?

Sahibinden.com iddialar gibi domain başka kişi tarafından alındıysa, Sahibinden firmasının yüksek bir miktarda domaini geri almak için para ödemesi mümkün. Ancak şu an da bu bir iddia ve sahibinden tarafından bir açıklama yapılması isteniyor.

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