‘Şahane Hayatım’ın final fragmanı yayınlandı

Ay Yapım imzalı ‘Şahane Hayatım’ dizisi çarşamba akşamı 30. bölümüyle final yapıyor. NOW’da ekranlara gelen heyecan ve entrika dolu dizinin merakla beklenen final bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

‘Şahane Hayatım’ın final fragmanı yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-06-2024 18:27

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk ve Gökçe Eyüboğlu gibi başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Cansel Elçin’nin konuk olarak yer aldığı Ay Yapım’ın entrika ve heyecan dolu dizisi ‘Şahane Hayatım’ın bu hafta 30. bölümüyle final yapıyor. Macit ile Onur arasında neler yaşanacağı merakla beklenirken diziden yayınlanan tanıtımda Şebnem’in ‘Ağlayanın malı gülene yar olmaz’ sözleri dikkat çekiyor. Melisa’nın Didem’e silah çektiği sahne ile Niyazi’nin Şebnem’e söylediği ‘Queen oldun’ sözleri ise final bölümünde olacaklara dair heyecanı yükseltiyor. 

 

‘Şahane Hayatım’ın izleyicilere ekranlara kilitleyecek heyecanlı final bölümü 5 Haziran Çarşamba akşamı NOW’da...

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