Şahane Hayatım'dan entrika dolu bir bölüm

Dün gece NOW platformunda yayınlanan Ay Yapım imzalı "Şahane Hayatım" dizisinin 15. bölümü, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Sosyal medya platformlarında #şahanehayatım ve #ŞebMes etiketleriyle trend oldu ve diziye gelen övgülerle dolup taştı.

Bölümde, Şebnem'in Aysel'in oğlu Demir'le olan gizli ilişkisiyle ilgili yaşadığı zor anlar ve Onur'un bu gerçeği öğrenmesi ön plana çıktı. Ayrıca, Polislik görevinden ayrılan Mesut'un aile şirketinin başına geçmesi ve Şebnem'e sürpriz yaparak Didem'in mekanının mührünü kaldırması gibi önemli gelişmeler yaşandı. Melisa'nın Şebnem'in konuşmalarını kaydedip Aysel'e göstermesi ve Onur'un bu duruma müdahale etmeye çalışması da dikkat çekti. Ancak Melisa'nın, Onur'un uyarılarına rağmen kaydın kopyasını almasıyla olaylar daha da karmaşık bir hal aldı.

Dizi, kadrosunda Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Caner Topçu gibi başarılı isimleri ağırlarken, Ece Yüksel'in konuk olarak yer aldığı bölümde de izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.