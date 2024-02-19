Şahane Hayatım'da Şebnem'in dönüşü muhteşem olacak

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Caner Topçu gibi başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Ay Yapım’ın entrika ve heyecan dolu dizisi ‘Şahane Hayatım’da bu hafta nabız yükseliyor. Çarşamba akşamı NOW’da ekranlara gelecek bölümden yayınlanan yeni tanıtım izleyicilere ‘Şebnem’in dönüşü muhteşem olacak’ dedirtiyor.

Haksız yere hastaneye yatırılan Şebnem’in hastane çıkışı basına verdiği röportajda söyledikleriyle Aysel’in kapısına polisin gittiği anlar bundan sonra olayların sertleşeceğinin sinyallerini veriyor.



‘Şahane Hayatım’ 16. Bölüm 2. Tanıtımı: