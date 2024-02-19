Şahane Hayatım'da Şebnem'in dönüşü muhteşem olacak

Çarşamba akşamı NOW ekranlarında 16. bölümüyle izleyicilerle buluşacak Ay Yapım’ın sevilen dizisi ‘Şahane Hayatım’ bu hafta bomba gibi bir bölümle geliyor. Yeni bölümden yayınlanan 2. tanıtım, başına gelen her türlü zorluktan daha da güçlenerek çıkan Şebnem’in dönüşüyle olayların bundan sonra daha da karışacağının sinyallerini veriyor.

Şahane Hayatım'da Şebnem'in dönüşü muhteşem olacak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-02-2024 19:18

 

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Caner Topçu gibi başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Ay Yapım’ın entrika ve heyecan dolu dizisi ‘Şahane Hayatım’da bu hafta nabız yükseliyor. Çarşamba akşamı NOW’da ekranlara gelecek bölümden yayınlanan yeni tanıtım izleyicilere ‘Şebnem’in dönüşü muhteşem olacak’ dedirtiyor. 

 

Haksız yere hastaneye yatırılan Şebnem’in hastane çıkışı basına verdiği röportajda söyledikleriyle Aysel’in kapısına polisin gittiği anlar bundan sonra olayların sertleşeceğinin sinyallerini veriyor. 

‘Şahane Hayatım’ 16. Bölüm 2. Tanıtımı:

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