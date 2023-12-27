Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Süresi Uzatıldı: GSS Prim Borçluları Rahat Nefes Aldı

2023 yılı sonunda sona ermesi beklenen Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşların, sağlık hizmetlerinden faydalanamama endişeleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile son buldu. 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılan bu süre, prim borcu olanların önümüzdeki yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına olanak tanıyacak.

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, genel sağlık sigortası prim borcu bulunan vatandaşların, bakanlığa bağlı sağlık kurumları ve üniversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar yararlanabileceklerini duyurdu. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla alınan bu kararın, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak sosyal güvenlik kapsamında bir rahatlama sağlayacağı belirtildi.

Sağlık Bakanı, yaptığı açıklamada, "Genel sağlık sigortası prim borcu bulunan vatandaşlarımızın, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkının 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmasıyla, herkesin sağlık hizmetlerine erişimi devam edecek. Bu süreçte vatandaşlarımızın sağlıkları bizim için önceliklidir." ifadelerine yer verdi.

Özellikle pandemi sürecinde sağlık hizmetlerine erişim konusundaki hassasiyetin arttığı bir dönemde alınan bu karar, genel sağlık sigortası prim borcu bulunan bireyler için bir güvence niteliği taşıyor. Bu süreçte sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyenlerin, GSS prim borçlarını sorgulamak ve ödeme yapmak için e-devlet sistemi üzerindeki "Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama" alanını kullanmaları gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararla, genel sağlık sigortası prim borcu olan vatandaşlar, 2024 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilecekler. Bu süreç, sosyal güvenlik açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken, Bakan Koca'nın duyurduğu kararın Resmi Gazete'de yer almasıyla birlikte kesinleşmiş oldu. Vatandaşlar, e-devlet sistemi üzerinden kolayca GSS prim borçlarını sorgulayarak, sağlık hizmetlerine sorunsuz bir şekilde erişebilecekler. Bu gelişme, genel sağlık sigortası sistemi içerisinde adaleti ve sosyal yardımı ön planda tutan bir yaklaşımın bir yansıması olarak nitelendirilebilir.