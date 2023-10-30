Advert

Sağda solda kıyıda köşede para arayanlar! Bankalar para vanalarını açtı! İşte faizsiz nakit avans veren bankalar

Ekim ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde milyonlarca vatandaşın acil para ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla Türkiye'deki birçok banka, faizsiz nakit avans kampanyalarını duyurdu.

Sağda solda kıyıda köşede para arayanlar! Bankalar para vanalarını açtı! İşte faizsiz nakit avans veren bankalar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-10-2023 13:01

Ekonomik zorlukların arttığı bir dönemde, bu kampanyalar vatandaşlara finansal destek sağlama konusunda önemli bir adım olarak görülüyor. İşte Türkiye'deki bazı bankaların Ekim ayında sunulan faizsiz nakit avans kampanyalarına dair detaylar:

Akbank - %0 Faizli 20.000 TL'ye Varan Taksitli Avans

Akbank, müşterilerine özel bir kampanya sunarak acil nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyor. Bu kampanya kapsamında, Akbank müşterileri %0 faizli taksitli avans kullanma fırsatına sahiptir. 20.000 TL'ye kadar olan tutarlarda bu avantajlı fırsattan yararlanabilirler.

Denizbank - Yeni Müşterilere %0 Faizli 10.000 TL Kredi

Denizbank, yeni müşterilerine özel olarak %0 faizli kredi imkanı sunuyor. Bu kampanya sayesinde yeni Denizbank müşterileri, acil nakit ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılayabilirler. 10.000 TL'ye kadar olan kredi miktarı, bu fırsattan yararlananların hizmetine sunulmaktadır.

Kuveyt Türk - Vade Farksız 10.000 TL İhtiyaç Finansmanı ve Mobil Hediye

Kuveyt Türk, müşterilerine özel bir kampanya sunarak acil ihtiyaçlarını karşılamalarına destek oluyor. Bu kampanya kapsamında, vade farkı olmaksızın 10.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç finansmanı kullanma fırsatı sunulmaktadır. Ayrıca, Kuveyt Türk mobil uygulamasını kullanan müşterilere 1000 TL hediye veriliyor.

Garanti BBVA - %0 Faizli Taksitli Nakit Avans ve %0,99 Faizli Kredi

Garanti BBVA, müşterilerine iki farklı kampanya ile finansal destek sağlıyor. İlk kampanya kapsamında, 15.000 TL'ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans imkanı sunuluyor. İkinci kampanyada ise 10.000 TL'ye kadar %0,99 faizli kredi fırsatı mevcut.

Yapı Kredi - %0 Faizli 20.000 TL’ye Varan Nakit Avans

Yapı Kredi, müşterilerine acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için %0 faizli nakit avans kampanyası sunuyor. Bu kampanya kapsamında, 20.000 TL'ye kadar olan tutarlarda %0 faiz avantajı sağlanmaktadır. Ayrıca, Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden Chippin'e üye olanlara özel ayrıcalıklar sunulmaktadır.

Bu kampanyalar, vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını uygun şartlarla karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ancak her bankanın kampanya koşulları ve başvuru şartları farklı olabilir, bu nedenle ilgili bankanın resmi web sitesi veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek detaylı bilgi almak önemlidir. 

Benzer Haberler
Kiraya yüzde 25'in üzerinde zam yapan ev sahipleri şimdi yandı! Kiracıya para ödeyecekler Kiraya yüzde 25'in üzerinde zam yapan ev sahipleri şimdi yandı! Kiracıya para ödeyecekler
18 yaş üstü 7'den 70'e herkes e-Devlet'ten başvurabilir! 12 ay boyunca ödenecek 18 yaş üstü 7'den 70'e herkes e-Devlet'ten başvurabilir! 12 ay boyunca ödenecek
Volkswagen yaptı yapacağını! Golf Impression, Life, Style ve R-Line modelleri %1,99 faizle satılıyor Volkswagen yaptı yapacağını! Golf Impression, Life, Style ve R-Line modelleri %1,99 faizle satılıyor
2023 Skoda Kamiq fiyatları akılalmaz; Almayan bin pişman olur! Ne Peugeot ne Hyundai bunu yapamadı 2023 Skoda Kamiq fiyatları akılalmaz; Almayan bin pişman olur! Ne Peugeot ne Hyundai bunu yapamadı
2024 asgari ücret zammı belli oldu! O rakam milyonları tatmin etti 2024 asgari ücret zammı belli oldu! O rakam milyonları tatmin etti
32 günlük mevduat faizlerinde ballı kaymaklı gelir: Yata yata 18.323 TL, 19.698 TL aylık para kazanın! 32 günlük mevduat faizlerinde ballı kaymaklı gelir: Yata yata 18.323 TL, 19.698 TL aylık para kazanın!
ÇOK OKUNANLAR
Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?
  • 24-10-2023 14:16

Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
  • 30-10-2023 09:30

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim

Kalben ilginç dansına dair konuştu!
  • 24-10-2023 11:00

Kalben ilginç dansına dair konuştu! "Memelerini sallayınca..."