Sadece tek bir başvuru yapanlar, Ziraat Bankası üzerinden 120.000 TL ödeme alabiliyor!

Ziraat Bankası, müşterilerine eşsiz bir fırsat sunuyor: 120.000 TL Kredi!

Tek Başvuru ile 120.000 TL

Maddi ihtiyaçlarınızı karşılamak veya hayallerinizi gerçekleştirmek için Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu bu özel tekliften yararlanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, Ziraat Bankası üzerinden tek bir başvuru yapmak! Sadece tek bir başvuru ile 120.000 TL'ye kadar kredi alabilirsiniz.

Başvuru Süreci

Ziraat Bankası üzerinden 120.000 TL kredi başvurusu oldukça basittir. Başvuruyu tamamlamak için Ziraat Bankası şubelerine giderek ya da internet bankacılığı üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sürecinde gerekli belgeleri tamamlamanız ve başvuru formunu doldurmanız yeterlidir.

Kredi Şartları

Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu bu krediye başvururken dikkat etmeniz gereken bazı şartlar bulunmaktadır. 120.000 TL kredi için başvurabilmek için belirli bir gelir düzeyine sahip olmanız gerekmektedir. Bununla birlikte, kredi notunuzun da belirli bir seviyede olması gerekmektedir.

12 Ay Vadeli Ödeme Kolaylığı

Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu 120.000 TL kredi, 12 ay vadeli olarak geri ödenebilmektedir. Bu sayede, ödeme planınızı kolaylıkla belirleyebilir ve ödemelerinizi düzenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, kredi ödeme planınızı isteğinize göre esnek hale getirebilirsiniz.