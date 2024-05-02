Sadece tek bir başvuru yapanlar, Ziraat Bankası üzerinden 120.000 TL ödeme alabiliyor!

Sadece tek bir başvuru yapanlar, Ziraat Bankası üzerinden 120.000 TL ödeme alabiliyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-05-2024 08:56

Ziraat Bankası, müşterilerine eşsiz bir fırsat sunuyor: 120.000 TL Kredi!

Tek Başvuru ile 120.000 TL

Maddi ihtiyaçlarınızı karşılamak veya hayallerinizi gerçekleştirmek için Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu bu özel tekliften yararlanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, Ziraat Bankası üzerinden tek bir başvuru yapmak! Sadece tek bir başvuru ile 120.000 TL'ye kadar kredi alabilirsiniz.

Başvuru Süreci

Ziraat Bankası üzerinden 120.000 TL kredi başvurusu oldukça basittir. Başvuruyu tamamlamak için Ziraat Bankası şubelerine giderek ya da internet bankacılığı üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sürecinde gerekli belgeleri tamamlamanız ve başvuru formunu doldurmanız yeterlidir.

Kredi Şartları

Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu bu krediye başvururken dikkat etmeniz gereken bazı şartlar bulunmaktadır. 120.000 TL kredi için başvurabilmek için belirli bir gelir düzeyine sahip olmanız gerekmektedir. Bununla birlikte, kredi notunuzun da belirli bir seviyede olması gerekmektedir.

12 Ay Vadeli Ödeme Kolaylığı

Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu 120.000 TL kredi, 12 ay vadeli olarak geri ödenebilmektedir. Bu sayede, ödeme planınızı kolaylıkla belirleyebilir ve ödemelerinizi düzenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, kredi ödeme planınızı isteğinize göre esnek hale getirebilirsiniz.

Benzer Haberler
Denizbank'tan emeklilere kredi ödemesi! Tek bir şartla, 70 Bin TL ödeme yapılacak Denizbank'tan emeklilere kredi ödemesi! Tek bir şartla, 70 Bin TL ödeme yapılacak
2 Mayıs 2024 Resmi Gazete'de Emeklilere verilecek ödeme detayı! Başvuru yapan emekli 15.600 TL alacak! 2 Mayıs 2024 Resmi Gazete'de Emeklilere verilecek ödeme detayı! Başvuru yapan emekli 15.600 TL alacak!
Ziraat Bankası müşterileri için 5 gün içinde ödeme yapacak! Başvuru yapmadan alınmayacak Ziraat Bankası müşterileri için 5 gün içinde ödeme yapacak! Başvuru yapmadan alınmayacak
Başvurular bu gece başladı! Şart olmadan, Kefilsiz 100.000 TL kredi ödemeleri var! Başvurular bu gece başladı! Şart olmadan, Kefilsiz 100.000 TL kredi ödemeleri var!
Eski, Yeni, EYT'li Emekliler DiKKAT! Maaş Alan Emeklilerin HESAPLARINA 12000 TL ödeme Olacak! Eski, Yeni, EYT'li Emekliler DiKKAT! Maaş Alan Emeklilerin HESAPLARINA 12000 TL ödeme Olacak!
14 milyon 444 bin emekliye müjde! Bu ay içinde CUMHURBAŞKANI onayı ile 30000 TL alacaksınız! 14 milyon 444 bin emekliye müjde! Bu ay içinde CUMHURBAŞKANI onayı ile 30000 TL alacaksınız!
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Şakrak-Esra Akpınar aşkı belgelendi!
  • 26-04-2024 09:11

Bülent Şakrak-Esra Akpınar aşkı belgelendi!

Hazal Filiz Küçükköse:
  • 26-04-2024 11:13

Hazal Filiz Küçükköse: "Kendimi Barbie gibi hissediyorum"

Hasan Can Kaya, kendisine gönderme yapan Cem Yılmaz’a öyle bir yanıt verdi ki...
  • 27-04-2024 13:36

Hasan Can Kaya, kendisine gönderme yapan Cem Yılmaz’a öyle bir yanıt verdi ki...

Sertab Erener estetik iddiaları sonrası yaptığı paylaşımla adeta meydan okudu!
  • 29-04-2024 13:38

Sertab Erener estetik iddiaları sonrası yaptığı paylaşımla adeta meydan okudu!

Mesut Komiser'den sonra bir isim daha Arka Sokaklar'a dönüyor!
  • 26-04-2024 15:09

Mesut Komiser'den sonra bir isim daha Arka Sokaklar'a dönüyor!