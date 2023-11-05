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Sadece dilekçeyle başvuran alıyor! Tüm çalışanlara maaşa ek ödeme müjdesi! Son tarih...

Türkiye ekonomisindeki zorlu dönemlerde devletin vatandaşları destekleme çabaları sürüyor. Dar gelirli vatandaşlara yönelik gıda, yakıt ve eğitim yardımı kampanyalarının ardından şimdi de eşi vefat etmiş erkek çalışanlar için yeni bir düzenleme geldi. Eşi vefat eden erkekler, yeni çıkarılan yasayla, vefat eden eşlerinin maaşlarını alabilecekler.

Sadece dilekçeyle başvuran alıyor! Tüm çalışanlara maaşa ek ödeme müjdesi! Son tarih...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-11-2023 20:05

Zorlu ekonomik koşullar, devletin sosyal destek mekanizmalarını harekete geçirirken, dar gelirli vatandaşların hayatını bir nebze olsun kolaylaştıracak yeni düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. Gıda, yakıt ve eğitim gibi temel ihtiyaç alanlarında sağlanan desteklerin ardından, eşi vefat etmiş erkek çalışanlar için sevindirici bir haber var. Kadınlara tanınan dul maaşı hakkı, artık erkekler için de geçerli olacak. İşte bu yeni düzenlemenin detayları:

Eşi vefat etmiş birçok erkek çalışan, yıllardır devam eden ve sadece kadınlara tanınan dul maaşı hakkının kendilerine de verilmesini umut ediyordu. Bu bekleyiş, yeni çıkan yasa ile sona erdi. Erkek vatandaşlar artık eşlerinin ardından bıraktığı sosyal güvenceden yararlanabilecekler.

Erkeklere Dul Maaşı Hakkı

 Sosyal medya başta olmak üzere, çeşitli haber kaynaklarından duyurulan bu yeni düzenleme, eşi vefat eden erkek vatandaşlara ciddi bir mali destek sağlayacak. Uygulamaya göre, vefat eden hanımların çalışma süreleri ve ödedikleri prim gün sayısına bağlı olarak maaşlar, eşlerine bağlanacak.

Bu değişiklik, önceki düzenlemelerdeki cinsiyet ayrımını ortadan kaldırarak, sosyal güvenlik sisteminde daha adil bir yaklaşımın benimsenmesini sağladı. Ancak bu yeni düzenleme, erkek çocuklarının ebeveynlerinden maaş alma hakkında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Erkek çocuklar yine 25 yaşına kadar vefat eden ebeveynlerinin maaşından yararlanabilecekler.

Dul Maaşı için Gereken Şartlar

 Dul maaşı alabilmek için belirlenen şartlar, başvuru sürecinde dikkate alınacak. Öncelikle, vefat eden eşin 1800 günü aşkın süreyle maluliyet veya ölüm sigortası primi yatırmış olması gerekiyor. Ayrıca, eşin sigortalılık süresinin 5 yılın altında olmaması şartı bulunuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borcu olan vatandaşlar, bu maaş hakkından yararlanamayacaklar. Bu şartların yanı sıra başvuru için gerekecek ek belgeler veya detaylar henüz netlik kazanmadı. İlk haberlere göre, ödenen prim günü ve sigortalı çalışma süresi, dul maaşı bağlanması için kilit rol oynayacak. Yeni düzenlemeyle binlerce erkek vatandaşın bu haktan faydalanması bekleniyor.

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