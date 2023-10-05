Sabahları tüketildiğinde incecik yapıyor! Sadece 2 haftada bütün fazla kilolardan kurtulun

Yumurtalar, A, B5, B9, D, E ve K vitaminleri açısından zengindir ve aynı zamanda fosfor, selenyum, kalsiyum ve çinko gibi minerallerle doludur. Bu zengin içeriğiyle yumurta, kilo kontrolüne yardımcı olabilir ve diyet listelerinde sıkça tercih edilen bir besin haline gelmiştir.

Tokluk Hissi Verir

2020'de yapılan bir çalışma, yumurtanın kahvaltıda tüketilmesinin diğer besinlere göre daha uzun süre tokluk hissi sağladığını göstermiştir. Ayrıca, bir diğer araştırmada yumurtalı bir kahvaltının, yüksek lifli besinlerle birlikte tüketilmesinin, tokluk hissini artırdığı belirlenmiştir.

Yumurtanın Kilo Verme Sürecine Katkısı

Yumurtada bulunan yüksek protein, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olarak daha fazla kalori yakmamıza olanak tanır. Özellikle sabahları yumurta tüketmek, gün içindeki açlık hissini azaltabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz, kilo verme sürecinde en büyük destekçilerimizdir.

Yumurta Tüketiminin Önemi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Pişmiş Yumurtanın Faydaları

Çiğ yumurta tüketimi, salmonella gibi bazı patojenik bakterilere yol açabilir. Bu nedenle yumurta mutlaka iyi pişirilerek tüketilmelidir. Ayrıca pişirilmiş yumurtanın sindirilebilirliği daha yüksektir. Örneğin, pişmiş yumurta proteininin %90,9'u, çiğ yumurta proteininin ise sadece %51,3'ü vücut tarafından kullanılabilir.

Biotin ve Yumurta

Biotin, metabolizmamız için önemlidir ve yumurta bu vitamini bol miktarda içerir. Ancak, çiğ yumurta beyazında bulunan avidin maddesi, biotinin vücut tarafından emilimini engeller. Yumurta pişirildiğinde bu engel ortadan kalkar.

Yumurta ve Kolesterol

Birçok kişi, yumurtanın yüksek kolesterol içerdiği için ondan uzak durmaktadır. Ancak yapılan çalışmalar, yumurtanın kolesterol seviyeleri üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını, hatta iyi kolesterol seviyelerini artırabileceğini göstermiştir. Yüksek kolesterolü olan bireylerin haftada 3-4 kez, sağlıklı bireylerin ise günde 1-3 kez yumurta tüketmesi önerilmektedir.

Yumurtayı Nasıl Tüketmeli?

Yumurta, C vitamini kaynaklarıyla birlikte tüketildiğinde demir emilimini artırır. Ayrıca, peynirle birlikte tüketilen yumurta, kalsiyum emilimini de destekler.