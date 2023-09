Sabahları bebek gibi uyanmak için 10 ipucu

Günümüz yaşantısında birçok insan dinlenmek için yeterli zamanı ayıramıyor. Her gün tekrar eden iş yoğunluğu ve şehir hayatı her geçen gün daha fazla yorulmanıza neden oluyor. Bunun üzerine bir de geç uyuduysanız ertesi gün bir türlü kendinize gelememekten şikayetçi olup durursunuz. Ancak bebek gibi uyanmak ve yataktan zinde kalkmak için uygulayabileceğiniz çok kolay bazı yöntemler var. İşte her sabah zinde ve enerjik olmanızı sağlayacak o püf noktalar.

Kahvenize Tuz Eklemeyi Deneyin

Sabah kahvesi yorgun ve düşük enerjiyle uyanan herkesin başvurduğu bir yöntem. Ancak kahveden çok daha fazla verim almanızı sağlamak için bir tutam tuz ekleyebilirsiniz. Geleneklere göre genelde kız isteme törenlerinde kahveye eklenen tuz, kahvenizin acı tadını alarak daha yumuşak bir için sağlayacak. Kahvenin tadını yumuşatmak ve daha rahat bir içim için eklediğiniz şeker ve süt gibi ekstra kalori içermeyen tuz, sabah kahvesini çok daha keyifli bir hale getirecek.

Yumurtayı Kahvaltıdan Eksik Etmeyin

Yumurta yüksek oranda protein içerir. Besin değeri olarak oldukça zengin olan yumurtanın tek bir tanesi bile günlük enerji ihtiyacınızın büyük bir kısmını karşılar. Örnek vermek gerekirse tek bir yumurta günlük B2 ve B12 vitamini ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 20'sini karşılar. Sabahları halsiz ve bitkin hissetmenizin önemli nedenlerinden biri de açlıktır. Yumurta diğer besinlere göre daha hızlı tokluk hissi verir ve tok tutar.

Sabah Çayınızı Tarçın İle Tatlandırın

Sabahları bir fincan kahve içmeden uyanamıyorum diyenleri çok duymuşsunuzdur. Bunun sebebi kahvenin içerdiği kafeindir. Kafein daha enerjik hissetmenizi sağlarken, kendine özgü yoğun ve sert tadı uyanmanızı kolaylaştırır. Ancak kahve sevmeyenler için de bir alternatif bulunuyor. Çay tiryakileri de bu konuda oldukça şanslı. Çünkü siyah çay da ciddi oranda kafein içerir. Ayrıca sabah çayınıza bir çubuk tarçın atarsanız hem daha lezzetli hale getirebilir hem de gün boyu kendinizi iyi hissedersinz. Tarçın enerji verirken, yorgunluk ve bitkinlik hissetmenize neden olan kan şekeri seviyenizi de dengeler.

Uyanır Uyanmaz Su İçin

Su insan metabolizması için hayati bir önem taşır. Uyku süresi boyunca vücudunuz su almadığından buna tepki gösterecektir. Sabahları uyanır uyanmaz içilen bir bardak su, zihninizi açacağı gibi vücudunuzu da yenileyecektir. Sabah içtiğiniz bir bardak suyun içine birkaç damla limon sıkarak faydasını katlayabilirsiniz. Limonlu su hem daha lezzetli hem de C vitamini içerdiğinden daha besleyici olacaktır.

Kahvaltı Rutinine Yulaf Ekleyin

Yulaf yüksek karbonhidrat içeriğinin yanında oldukça düşük kalori içerir. Karbonhidrat vücudun enerji kaynağıdır. Yüksek oranda karbonhidrat içeren bir kahvaltıyla güne başladığınızda gün boyu kendinizi enerjik hissedeceksiniz. Yüksek karbonhidrat alabilmenin en iyi yolu da yulaftır. Ayrıca yulaf uzun süre size tokluk hissi sağlayacağından kilo kontrolünüze de yardımcı olur.

Bir Gün Önceden Sabahınızı Planlayın

Her sabah yeni güne planlı bir şekilde uyanmak sizi oldukça rahatlatacaktır. Sabah kahvaltısında ne yiyeceğiniz, sabah ne giyeceğiniz gibi detayları uyumadan önce planlarsanız kafanızı daha rahat boşaltabilir ve daha derin ve rahat bir uyku çekebilirsiniz. Ayrıca giyeceğinizden yiyeceğinize her şey planlanmış bir şekilde uyanmak size stres ve telaş yaşatmaz ve güne kendinizi rahat hissederek başlarsınız.

Çalar Saati Olabildiğince Uzağa Koyun

Çalar saati başucu dolabınızın üzerine koymak veya alarm kurduğunuz cep telefonunu yastığın altına koymak yaptığınız en büyük yanlışlardan biri olabilir. Böyle bir durumda alarm her çaldığında erteleyecek ve bir türlü yatağınızdan çıkmak istemeyeceksiniz. Ancak çalar saati olabildiğince uzağa koyduğunuzda alarm ilk çaldığında uyanmak zorunda kalacaksınız ve yatağı terk edeceksiniz.

Bir Avuç Kuruyemiş Gününüzü Güzelleştirir

Kuruyemişler oldukça sağlıklı bir atıştırmalıktır. Yüksek yağ, karbonhidrat ve protein içerdiğinden metabolizmanız için gerekli olduğu tüm besinleri almanızı sağlar. Bu sayede enerjinizi yükseltirken tokluk hissi yaratarak kendinizi iyi hissettirir.

Hareketli ve Enerjik Müzikler Dinleyin

Müzik insanın ruh hali üzerinde oldukça etkilidir. Hüzünlü ve ağır müzikler modumuzu düşürürken, hareketli ve eğlenceli müzikler ise bir anda modunuzu yükseltebilir. Sabahları güne eğlenceli ve hareketli bir müzikle başlamak tüm günün iyi geçmesini sağlayabilir.