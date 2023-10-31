Sabah müjdesi! İŞ Bankası'ndan 20.000 TL faizsiz taksitli nakit avans geldi

İş Bankası'nın yeni kampanyasıyla, faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sunulmaktadır. Kampanya, 1 Ekim 2023 tarihinde başlamış olup, son başvuru tarihi olan 31 Ekim 2023'e kadar devam edecektir.

İş Bankası Faizsiz Nakit Avans Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Bankası'nın bu cazip kampanyasından yararlanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Adım 1: İşCep Müşterisi Olun

Öncelikle İşCep mobil uygulamasını indirerek İş Bankası müşterisi olmanız gerekmektedir. Eğer zaten İş Bankası müşterisiyseniz, bu adımı atlayabilirsiniz.

Adım 2: Kredi Kartı Başvurusu Yapın

İşCep üzerinden "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle kredi kartı başvurusu yapmalısınız. Başvurunuzun onaylanması gerekmektedir.

Adım 3: Faizsiz Taksitli Nakit Avansı Kullanın

Başvurunuz onaylandıktan sonra, 6 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avansı kullanabilirsiniz. Bu kampanya kapsamında kullanabileceğiniz nakit avans tutarı, 300 TL ile 20.000 TL arasında değişebilir. İşCep ve Maximum Mobil kanallarından bu fırsattan yararlanabilirsiniz.

Adım 4: Kullanılabilir Nakit Avans Limitini Kontrol Edin

Kullanabileceğiniz nakit avans tutarı, kartınızın kullanılabilir nakit avans limiti ile sınırlıdır. Bu kampanya dahilinde tanımlanan faizsiz taksitli nakit avans tutarını, azami 2 seferde ve toplamda belirlenen tutarı aşmayacak şekilde kullanabilirsiniz.

Bu kampanyadan yararlanarak kredi, nakit avans ve bankanın diğer avantajlarından anında haberdar olabilirsiniz. Üstelik bu fırsatlardan yararlanmak için mobil uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2023

İş Bankası'nın bu özel kampanyasından yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Ekim 2023 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar başvuru yaparak, 20 bin TL'ye kadar nakit para iadesi alma şansını elde edebilirsiniz.

Başvuru Sonucunu Ne Zaman Öğreneceğim? Başvurunuzun sonucunu genellikle kısa sürede öğrenebilirsiniz. Onaylandığınızda kampanyadan yararlanabilirsiniz. Kredi Kartı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? Kredi kartı başvurusu için genellikle kimlik belgesi ve gelir belgesi gibi belgeler gerekmektedir. Ancak başvuru süreci detaylarıyla bankanın web sitesinde yer almaktadır. Kampanya Ne Kadar Süreyle Geçerlidir? Bu kampanya, 1 Ekim 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Bu tarihler arasında başvuru yapabilirsiniz. Faizsiz Taksitli Nakit Avansı Hangi Kanallardan Kullanabilirim? Faizsiz taksitli nakit avansı sadece İşCep ve Maximum Mobil kanallarından kullanabilirsiniz. Başvurum Reddedilirse Ne Yapmalıyım? Başvurunuz reddedilirse, banka ile iletişime geçerek reddedilme nedenini öğrenip, gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz.

İş Bankası'nın bu özel kampanyasıyla, faizsiz taksitli nakit avans fırsatını kaçırmayın! Başvurunuzu yaparak, finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak için 20 bin TL'ye kadar nakit paraya sahip olabilirsiniz. Kampanya koşullarını yerine getirerek, avantajlı bir şekilde bu fırsattan yararlanabilirsiniz.