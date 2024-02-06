Sabah haberi: Ziraat bankası 10 bin TL'ye kadar ödeme! Banka kartınıza alacaksınız!

Sabah haberi: Ziraat bankası 10 bin TL'ye kadar ödeme! Banka kartınıza alacaksınız!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-02-2024 09:23

Son dakika haberine göre, Ziraat Bankası, banka kartı sahiplerine özel olarak sunulan 10 bin TL'ye kadar ödeme imkanıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu harika fırsatı kaçırmamak için Ziraat Bankası'nın 10 bin TL kredi başvurusu şartlarını ve detaylarını sizler için derledik.

Ziraat Bankası 10 Bin TL Kredi Başvurusu Şartları:

Şubat ayının 29'una kadar devam edecek olan bu özel kampanyadan yararlanmak için bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. İşte başvuru yapabilmek için dikkat etmeniz gereken kriterler:

  1. Belirtilen Tarih: Kampanya, 29 Şubat tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihe kadar başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

  2. Kredi Miktarı: Kampanya kapsamında alabileceğiniz maksimum kredi miktarı 10 bin TL'dir.

  3. Banka Kartı Sahibi Olmak: Başvuru yapabilmek için Ziraat Bankası'na ait bir banka kartınızın olması şarttır.

Bu şartları yerine getiren herkes, Ziraat Bankası'nın avantajlı kredi fırsatından yararlanabilir.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğer Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyasından faydalanmak istiyorsanız, banka kartınızla birlikte şubelerine başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru sonuçları hızla değerlendirilecek ve uygun görülen başvurular onaylanacaktır.

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