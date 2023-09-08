Saatler 00.00'ı göstermeden başvurana 35.000 TL nakdi ödeme! 81 İlde ödenecek

Gerek Kamu bankaları gerekse de özel bankalar müşterisinin acil ihtiyacını karşılamak için zaman zaman kampanyalar düzenlemekte. Bu kampanyalar kimi zaman neredeyse bankanın zararına olarak düzenlenirken hedef yeni müşteri kazanmak oluyor. Kamu Bankaları arasında en köklü olan Ziraat Bankası da buna benzer bir kampanya düzenledi. Ziraat Bankası acil kredi kampanyasından hem eski müşteriler hem de Ziraat Bankasına yeni müşteri olacaklar dahil olurken, kredi faiz oranları adeta şok ediyor. Ziraat Bankası Tüketici Ürün Paketi kampanyasında 35.000 TL'ye kadar nakit ihtiyaçlarınızın geri ödemesi 1.79 faiz imkanı ile sunuluyor.

Gerek eski müşterilerine sunulan bu fırsattan Zİraat Bankası'na yeni müşteri olmak için başvuranlar da bu esnek ödemeli düşük faizli kredi imkanından faydalanabiliyor. Bireysel kredi kapsamında sunulan bu paketten faydalanmak da bir o kadar basit. Her daim müşterisinin yanında olan Ziraat Bankası 35.000 TL kredi imkanından faydalanmak telefonun ucunda. İnternet işlemleri üzerinden başvurusunu yapacağınız kredi paketine banka şubesine giderek de ulaşabilirsiniz.

,Ziraat Bankası tarafından sunulan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında 35.000 TL'ye kadar olan başvurularınız 1.97 faiz oranı ile sunulması şartı geri ödemesi 24 ay vade seçimi ile sağlanırken, aylık ödemesi ise 1.920 TL ye tekabül edecektir. Banka tarafından sunulan oran şu şekilde belirtilmiştir

Ziraat Bankası Tüketici Ürün Paketi

Kredi Tutarı

35.000 TL

Aylık Faiz Oranı

% 1,79

Toplam Ödeme

46.275 TL

Aylık Taksit Tutarı (24 ay)

1.920 TL

EMEKLİLERE DAHA AVANTAJLI

Emekli müşteriler de bu kampanyadan faydalanabilecektir. Sunulan kampanyadan emeklinin faydalanabilmesi için Zİraat Bankası müşterisi olması gerekmektedir. Ziraat Bankası müşterisi olmayan emeklinin ise acilen başvuru yapması ve maaşını taşıyarak 3 yıl kalma taahhüdü vermesi gerekmektedir. Bu sayede artı olarak 5,000 TL'ye varan emekli promosyonu da jhak edebilirsiniz.

Esnek ödeme imkanı sunan Ziraat bankası isterseniz 70.000 TL'ye kadar ödemenizi 36 vade imkanı ile sunabilmekte iken 3 ay erteleme imkanı da bulunmaktadır.