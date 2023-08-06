Saat 16.51'de duyuruldu! Emekliye rekor promosyon o bankadan geldi!

Emekliye rekor promosyon o bankadan geldi! Saat 16.51'de duyuruldu- Emeklilerin aldığı maaşlara gelen zamların yetersiz bulunması ve bu nedenle emeklilerin tekrar zam taleplerinde bulunması, emekli meselesini gündemde önemli bir konu haline getiriyor. Bu bağlamda bankalar da emeklilere yönelik büyük promosyon kampanyaları düzenleyerek destek olmaya devam ediyor. İşte İş Bankası'nın yeni ve büyük promosyon kampanyası!

İş Bankası'ndan Emeklilere Büyük Destek!

Ülkemizdeki emekli sayısının 19 milyona ulaşmasıyla birlikte bankalar, emeklilere yönelik kampanyalarını hızlandırdı. Emeklileri bünyelerine çekmeye çalışan bankalar, bu amaç doğrultusunda çeşitli kampanyalar düzenliyorlar. Özellikle emekli promosyonlarındaki artışlar dikkat çekiyor. İş Bankası da emeklilere özel sunduğu avantajlarla büyük ilgi görüyor.

İş Bankası'nın Yeni Promosyon Ücretleri

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma gereği, 1 Kasım 2022 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında emekli maaşlarını İş Bankası üzerinden alan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) yüksek promosyon ödemeleri alabiliyorlar. İş Bankası'na maaş taşıyan emeklilere sunulan promosyon ücretleri 7.500 TL'ye kadar varabiliyor. Ayrıca, SGK emeklileri İş Bankası'na taşıdıklarında Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da faydalanabiliyorlar.

Diğer Bankaların Emekli Promosyonları

Yapı Kredi Bankası: 1 Ağustos 2023 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca kendisinden alma taahhüdü veren emeklilere 9.000 TL'ye kadar promosyon sağlıyor.

ING Bank: Aylık gelire göre promosyon veren bankalar arasında yer alıyor. 3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) aylık geliri olanlara 5.100 TL, 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 5.950 TL, 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 7.650 TL ve 10.000 TL ve üzeri aylık geliri olanlara 8.500 TL nakit promosyon sunuyor.

Emekliler için bankaların düzenlediği promosyon kampanyaları, emeklilik maaşlarını artırarak emeklilerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. İş Bankası'nın sunduğu yüksek promosyonlar ve ayrıcalıklarla birlikte, emeklilerin maddi güvencesini artırarak daha rahat bir emeklilik dönemi geçirmelerine katkı sağlanmaktadır.