Saat 13.15'te haber verildi! Emekliye bir maaş ikramiye ödemesi yapılacak

Bu fırsattan yararlanmak için emeklilerin maaşlarını belirli bir bankaya taşımaları ve belli bir süre bu bankada kalmaları gerekiyor. Peki, bu promosyonlar ne zaman verilecek ve miktarları ne kadar olacak? İşte tüm detaylar.
Emeklilere Promosyon Şartları
Emekliler, promosyon alabilmek için maaşlarını tercih ettikleri bankalara taşımalı ve bu bankalarda üç yıl kalma taahhüdünde bulunmalıdır. Bankalar, emeklileri kendilerine çekebilmek için birbirinden çekici promosyon teklifleri sunuyor. Bu teklifler arasında sadece nakit promosyonlar değil, ek faiz oranları, kredi kartı avantajları ve çeşitli bonuslar da yer alıyor.
Bankaların Emekliye Promosyon Teklifleri
Emekliler için bankaların sunduğu promosyon teklifleri şöyle sıralanıyor:
İş Bankası
- Emeklilere 7.500 TL’ye varan promosyon
- Ücretsiz EFT ve Havale
- Aidatsız Kredi Kartı Seçenekleri
- Günlük Faiz Fırsatları
- QR Kod Kampanyalarıyla Ek Avantajlar
Akbank
- 10.000 TL Nakit Promosyon
- 2.000 TL chip-para
- Toplamda 12.000 TL’ye varan ödül
ING Bank
- Toplamda 12.500 TL’ye varan promosyon
- Ücretsiz EFT ve Havale
- %40'a varan Tanışma Faizi
- Günlük Faiz İmkanları
Garanti BBVA
- 7.500 TL’ye varan promosyon
- 1.000 TL bonus
- Mobil Uygulama Üzerinden Kolay Maaş Taşıma Fırsatları
QNB Finansbank
- EYT’lilere 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü
Emekli Promosyon Ödemelerinin Zamanlaması
Promosyon ödemeleri genellikle bankaların belirlediği kampanya dönemlerinde ve banka ile imzalanan protokolün koşullarına göre yapılıyor. Bu ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda kesin bir tarih genellikle belirtilmiyor; fakat emekliler bankaların sunduğu kampanyaları takip ederek, en uygun teklifi değerlendirme şansına sahip oluyorlar.
Emekliler İçin Yapılacak Ekstra Ödemeler
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, bu promosyonların yanı sıra, zaman zaman ekstra ödemeler ve ikramiyeler de alabiliyorlar. Bu ikramiyeler ve ekstra ödemeler hükümetin belirlediği ekonomik takvim ve bütçe planları doğrultusunda yapılmaktadır. Emekliler bu tür ek ödemelerden yararlanmak için resmi duyuruları ve hükümetin açıklamalarını yakından takip etmelidir.