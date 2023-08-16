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Saat 08.15'te açıklandı! Emekliye müjde ve ek ödeme! İban numarasına 7/24 ödeme alın

Emekli vatandaşlar için sunulan yeni ek ödemelerle ilgili karar sonunda açıklandı ve artık emeklilerin IBAN numaralarına bu ödemelerin yatırılmaya başlandığı belirtildi.

Saat 08.15'te açıklandı! Emekliye müjde ve ek ödeme! İban numarasına 7/24 ödeme alın
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-08-2023 08:15

Emekliye müjde ve ek ödeme! İban numarasına göre ödeme alın! Saat 08.15'te açıklandı- Emekli vatandaşlar için sunulan yeni ek ödemelerle ilgili karar sonunda açıklandı ve artık emeklilerin IBAN numaralarına bu ödemelerin yatırılmaya başlandığı belirtildi. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları aracılığıyla emekli maaşı alan kişiler, 50.000 TL'ye kadar destek alabilecekler. Bu bankalar üzerinden daha önce kredi kullanmış olan emekliler ise devlet destekli, uygun faiz oranlarıyla birlikte 36 ay vadeli kredi fırsatından yararlanabilecekler.

Devlet Destekli Kredi Fırsatı Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ta Sizleri Bekliyor

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank üzerinden emekli maaşı alanlar için sunulan bu özel kampanyalar, 50.000 TL'ye kadar ödeme alma fırsatı sunuyor. Eğer emekli maaşınızı bu bankalardan alıyorsanız, bu avantajlı kampanyalara başvurarak siz de destek alabilirsiniz.

Saat 08.15'te açıklandı! Emekliye müjde ve ek ödeme! İban numarasına 724 ödeme alın

Hızlı ve Kolay Başvuru İmkanı ile Ödemeler Anında Hesabınızda

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, emekli vatandaşlar için ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Başvurunuzu yaptıktan sonra ödemeleriniz 5 dakika içinde banka hesabınıza aktarılıyor. Eğer söz konusu bankalardan birinde hesabınız varsa, başvuru şartlarını yerine getirerek işlemlerinizi kolaylıkla tamamlayabilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz.

Nakit Kredi Kullanımı İçin Hızlı ve Uygun Fırsatlar

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank üzerinden nakit kredi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar için özel fırsatlar sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli bireysel tüketici kredisi imkanından faydalanabilirsiniz. İhtiyacınıza uygun ödeme seçenekleriyle nakit kredinizin ödemelerini kolayca hesabınıza yatırabilir ve istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu fırsatlar 3 kamu bankasının mobil uygulamaları üzerinden 7/24 sunulur. 

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