Robot Sophia Nereli? Kim Yaptı? Hangi ülkenin Vatandaşı?

Robot Sophia hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor. Babala TV'de verdiği hazır cevaplar ile ve Oğuzhan Uğur'un sorduğu soruya veremediği cevaplar ile ülkenin gündemine çıkan Robot Sophia kimdir? Robot Sophia hangi ülkede üretilmiştir? Robot Sophia'yı kim yaptı? sorularının yanıtı ülkemize getirilmesi ve tanıtılması ile birlikte gündeme çıkmış bulunuyor. Peki Robot Sophia nereli? İşte detaylar...

Dünyanın ilk vatandaşlık hakkına sahip olan Robot Sofia hangi ülkenin vatandaşı olduğu merakla araştırılıyor. Çin'den Türkiye'ye getirilen ve tanıtım amacı ile Babala TV'ye çıkartılan Oğuzhan Uğur'un sorularına ivedilikle cevap veren robot Sofia hangi ülkede yapıldı merak ediliyor.

Peki robot Sophia hangi ülkenin vatandaşı? Robot Sofia'yı Kim yaptı detayları şu sıralar arama motorlarının en çok araştırılan konusu olarak karşımıza çıkıyor.

Robot Sofia hangi ülkede üretildi?

Robot Sofia Hong Kong merkezli bir özel bir şirket tarafından geliştirilmiş insansız bir robot olarak bilinmektedir. 14 şubat 2016'da etkinleştirilip mart ayının ortalarına doğru ise Amerika Birleşik Devletleri'nde halka açıldı. Sosyal davranışlar konusunda bir adım önde olan robot Sofia insanlarda sosyal robot izlenimi bıraktırdı.

Robot Sofia hangi ülke vatandaşı?

Hanson Robotics firması tarafından geliştirilen robot Sofia insanların Yüz ifadelerini taklit edebilmekte ve karmaşık olarak sohbet edebilmektedir. 2017 senesinde Suudi Arabistan'da vatandaşlık Hakkı verilen ilk ve tek robot olarak bilinmektedir İnsanlarla daha iyi iletişim kurmak ve onlara yardımcı olmak amacıyla geliştirilen robot Sofia Birleşmiş Milletler Kalkınma programının ve ilk inovasyon şampiyonu olarak seçilmiş ve Birleşmiş Milletler unvanını alan ilk insan olarak kabul edilmiştir