Advert

Robot Sophia Nereli? Kim Yaptı? Hangi ülkenin Vatandaşı?

Robot Sophia'yı kim yaptı? sorularının yanıtı ülkemize getirilmesi ve tanıtılması ile birlikte gündeme çıkmış bulunuyor. Peki Robot Sophia nereli? İşte detaylar...

Robot Sophia Nereli? Kim Yaptı? Hangi ülkenin Vatandaşı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-08-2023 15:01

Robot Sophia hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor. Babala TV'de verdiği hazır cevaplar ile ve Oğuzhan Uğur'un sorduğu soruya veremediği cevaplar ile ülkenin gündemine çıkan Robot Sophia kimdir? Robot Sophia hangi ülkede üretilmiştir? Robot Sophia'yı kim yaptı? sorularının yanıtı ülkemize getirilmesi ve tanıtılması ile birlikte gündeme çıkmış bulunuyor. Peki Robot Sophia nereli? İşte detaylar...

Dünyanın ilk vatandaşlık hakkına sahip olan Robot Sofia hangi ülkenin vatandaşı olduğu merakla araştırılıyor. Çin'den Türkiye'ye getirilen ve tanıtım amacı ile Babala TV'ye çıkartılan Oğuzhan Uğur'un sorularına ivedilikle cevap veren robot Sofia hangi ülkede yapıldı merak ediliyor.

Peki robot Sophia hangi ülkenin vatandaşı? Robot Sofia'yı Kim yaptı detayları şu sıralar arama motorlarının en çok araştırılan konusu olarak karşımıza çıkıyor.

Robot Sofia hangi ülkede üretildi?

Robot Sofia Hong Kong merkezli bir özel bir şirket tarafından geliştirilmiş insansız bir robot olarak bilinmektedir. 14 şubat 2016'da etkinleştirilip mart ayının ortalarına doğru ise Amerika Birleşik Devletleri'nde halka açıldı. Sosyal davranışlar konusunda bir adım önde olan robot Sofia insanlarda sosyal robot izlenimi bıraktırdı.

Robot Sofia hangi ülke vatandaşı?

Hanson Robotics firması tarafından geliştirilen robot Sofia insanların Yüz ifadelerini taklit edebilmekte ve karmaşık olarak sohbet edebilmektedir. 2017 senesinde Suudi Arabistan'da vatandaşlık Hakkı verilen ilk ve tek robot olarak bilinmektedir İnsanlarla daha iyi iletişim kurmak ve onlara yardımcı olmak amacıyla geliştirilen robot Sofia Birleşmiş Milletler Kalkınma programının ve ilk inovasyon şampiyonu olarak seçilmiş ve Birleşmiş Milletler unvanını alan ilk insan olarak kabul edilmiştir

Benzer Haberler
Peugeot 308 öyle bir kampanya yaptı ki... Rakipleri şaşkın ördeğe döndü! Bayide sıra var! Peugeot 308 öyle bir kampanya yaptı ki... Rakipleri şaşkın ördeğe döndü! Bayide sıra var!
Bankada 31 TL, Kapalıçarşı'da 155 liralık dolar kuru gördüğünüzde şaşıp kalmayın! O tarihte felaket kapıyı çalacak! Bankada 31 TL, Kapalıçarşı'da 155 liralık dolar kuru gördüğünüzde şaşıp kalmayın! O tarihte felaket kapıyı çalacak!
15 milyon emekliye seyyanen zam geldi! Ara zam bekleyen emekliye son nokta koyuldu! Beklenen sonunda oldu! 15 milyon emekliye seyyanen zam geldi! Ara zam bekleyen emekliye son nokta koyuldu! Beklenen sonunda oldu!
E-Devlet Çöktü mü E-devlet neden Giriş Yapamıyorum Servis Hatası Çözümü E-Devlet Çöktü mü E-devlet neden Giriş Yapamıyorum Servis Hatası Çözümü
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirim kasırgası başladı! Temel gıda ürünleri yüzde 50 düştü! Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirim kasırgası başladı! Temel gıda ürünleri yüzde 50 düştü!
Emekli maaşına ara zam ifşa oldu! Kulislerden öyle bir rakam geldi ki... Seyyanen zam, refah payı ve kök ücret bildiğiniz gibi değil! Emekli maaşına ara zam ifşa oldu! Kulislerden öyle bir rakam geldi ki... Seyyanen zam, refah payı ve kök ücret bildiğiniz gibi değil!
ÇOK OKUNANLAR
O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!
  • 26-08-2023 15:23

O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek
  • 23-08-2023 10:05

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!
  • 26-08-2023 10:11

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek
  • 25-08-2023 08:36

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vatandaşlara 190.000 TL kredi müjdesi! Hem geri ödemesiz hem geri ödemeli
  • 22-08-2023 10:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vatandaşlara 190.000 TL kredi müjdesi! Hem geri ödemesiz hem geri ödemeli