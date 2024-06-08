Rize'de Ekmeğe Zam: 250 Gram Ekmek 12,5 TL Olacak

Rize'de ekmek fiyatlarına zam yapıldı. 250 gram ekmek, 21 Haziran 2024 tarihinden itibaren 12,5 TL'den satılacak. Daha önce 10 TL olan ekmek fiyatına yapılan bu zam, hem esnaf hem de tüketiciler için önemli bir değişiklik olacak. Rize Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği Fırıncılar Odası'nın talebi üzerine gerçekleştirilen bu düzenleme, çeşitli kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda kabul edildi.

Esnaf Odasından Açıklama

Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy, zam kararı hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Rize’de 250 gramı 10 TL’den satılan yani kilogramı 40 TL olan ekmek fiyatının, 250 gramı 12,50 TL yani yüzde 25’lik zam ile kilogramı 50 TL olacak şekilde düzenlenmesi talebini Rize Fırıncılar Odası, Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliğimize iletti. Rize Ticaret Sanayi İl Müdürlüğümüz, Tarım İl Müdürlüğümüz, Rize Belediyesi, ilçe belediyelerimiz, Rize Ticaret ve Sanayi Odası, ilçelerdeki Esnaf Odalarımız ve ilgili kurumlar davet edilerek katılım sağlayan kurumlarla birlikte gerekli komisyon çalışmaları yapıldı. İlgili bakanlığa yazışmalar yapıldıktan sonra talep edilen ekmek fiyatı Esnaf Odaları Birliğimiz tarafından 1 Haziran 2024’te uygulanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar ile odalarımıza gönderildi."

Zam Kararının Gerekçesi

Güven Aksoy, ekmek zammının gerekçesini ve sürecini şu sözlerle açıkladı:

"Fiyat uygulama öncesi Rize Ticaret ve Sanayi Odası ile Rize Esnaf Odalar Birliği olarak Sayın Valimiz İhsan Selim Baydaş‘ı konu hakkında bilgilendirmek ve görüşlerini almak için ziyarette bulunduk. Valimizin de 'oluru' alınarak yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ekmek zammının bayram sonrası 21 Haziran 2024 Cuma günü uygulanmasına karar verdik."

Yeni Fiyatın Uygulanması

Yeni fiyat düzenlemesi, 21 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihten itibaren Rize'de 250 gram ekmek 12,5 TL'den satılacak. Zam kararı, Rize Fırıncılar Odası ve Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda alındı. Tüketiciler, yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte ekmeği yüzde 25 zamlı olarak satın alacak.