Resmi gazetede yayımlandı: Mazot ve benzin fiyatlarına ZAM!

Resmi gazetede yayımlandı: Mazot ve benzin fiyatlarına ZAM!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-01-2024 09:49

Yeni yılın başlamasıyla birlikte vatandaşları coşku içinde karşılamak yerine, 2024'ün ilk günlerinde acı haberlerle karşılaşılıyor. Bugünkü resmi gazetede yayınlanan zam kararları, özellikle araç sahiplerini derinden etkileyecek. Akaryakıt fiyatlarına yapılan yeni düzenleme, benzin, motorin ve LPG kullanıcılarını adeta yıkıma uğratacak.

Resmi gazetede duyurulan karara göre, akaryakıt fiyatlarından alınan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı 9 TL birden artacak. Bu zammın araç sahiplerini nasıl etkileyeceği merak konusu olurken, 3 Ocak tarihinde açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında da artış yaşanması bekleniyor.

Haziran ayındaki güncelleme sonrasında akaryakıt fiyatlarının zaten rekor seviyelere ulaştığını düşündüğümüzde, yeni zam haberleriyle birlikte araç sahipleri ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalacak. Özellikle benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki bu hızlı yükseliş, günlük hayatta birçok kişiyi etkileyecek ve ulaşım maliyetlerini ciddi şekilde artıracak.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte KDV artışının ne kadar olacağı netlik kazanacak. Bu durum, akaryakıt fiyatlarındaki genel zammı belirleyecek ve araç sahiplerini ekstra maliyetlerle karşı karşıya bırakacak.

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