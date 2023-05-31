Resmi gazetede saat 23.30'da açıklandı: Son dakika: emekli maaşları arttı, daha da artacak!

Son dakika: emekli maaşları arttı, daha da artacak! Resmi gazetede saat 23.30'da açıklandı- Emekliler, EYT'liler, dul ve yetimler için sevindirici haberler geldi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çifte zam tasarısını TBMM'ye sunarak, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinde önemli artışlar yapılacağını duyurdu. Bu düzenlemeyle birlikte emekli aylıkları yükseltilirken, dul ve yetimlere yönelik dosya bazında yapılan aylık ödemeleri de artırılacak.

En düşük emekli aylığı ödemesi, mevcut 5 bin 500 lira seviyesinden 7 bin 500 liraya çıkarılacak. Bayram ikramiyesi ise bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltilecek. Bu artışlar, vefat eden emekli yakınlarının aylıklarını alanlara da yansıtılacak.

Dosya bazında uygulanan en düşük 7 bin 500 lira aylık ödemesiyle dul veya yetim aylığı alan kişiler, bu düzenlemeden payları oranında faydalanacaklar. Örneğin, yüzde 75 hissesi olan dul eşin aylığı 4 bin 125 liradan az olamıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu tutar 5 bin 625 liraya yükselecek. Yüzde 75 hissesine sahip dul eş, bundan sonra 5 bin 625 liradan az aylık almayacak.

Yüzde 50 hissesine sahip olanların ölüm aylığı en düşük tutarı da 2 bin 750 liradan 3 bin 750 liraya çıkarılacak. Yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan çocuklar ise bin 375 lira yerine bin 875 liradan az ödeme almayacaklar.

Emeklilerin bayram ikramiyesi de Nisan ayından itibaren bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Bu artış da yüzde 82'lik oranla dul ve yetimlere yansıtıldı. Ölüm aylığı alanlar, paylarına düşen oranda bu artıştan yararlanacaklar. Örneğin, yüzde 75 oranında ölüm aylığı alan bir kişi, 875 lira yerine bin 500 lira bayram ikramiyesi alacak.

Tasarının Meclis'te yasalaşması bekleniyor ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanacak. Yeni taban aylık kararı, Mayıs ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmaya başlayacak.

Emekliler, EYT'liler, dul ve yetimler için müjdeli haberler yaklaşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından TBMM'ye sunulan çifte zam tasarısı, bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Tasarı, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanacak. Böylece, emekli aylıklarında ve bayram ikramiyesinde önemli artışlar gerçekleşecek.

Tasarıyla birlikte en düşük emekli aylığı ödemesi 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek. Emekliler, bu sayede daha yüksek bir aylık gelire sahip olacaklar. Bayram ikramiyesi de bin 100 liradan 2 bin liraya çıkarılacak, böylece emeklilerin bayram coşkusu artacak. Bu düzenleme sadece emeklileri değil, dul ve yetimleri de kapsıyor. Dosya bazında uygulanan en düşük aylık ödemeleri, dul ve yetimler için de artırılacak. Bu sayede, vefat eden emekli yakınlarının aylıklarını alanlar da daha yüksek bir ödeme alacaklar.

Yasalaşması beklenen tasarının etkileri Haziran ayından itibaren görülecek. Emekliler, Haziran ayı ödeme döneminden itibaren artan aylık ödemeleri ve bayram ikramiyeleriyle maddi açıdan daha rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilecekler.

Bu güncelleme, çalışanların emeklilik dönemlerinde daha iyi bir maddi destek sağlamayı hedefliyor. Meclis'teki sürecin tamamlanmasının ardından tasarının yasalaşması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte emekliler, EYT'liler, dul ve yetimler için beklenen düzenlemeler hayata geçecek. Bu adımlar, toplumun en değerli kesimlerine verilen değeri gösteriyor ve emeklilik dönemlerinde daha güvenceli bir gelecek sunmayı amaçlıyor.