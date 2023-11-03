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Resmi Gazete'de gece yarısı 00.05'te yayımlandı! Kredi borçları ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle öğrenci kredilerinde ödeme koşullarını yeniden düzenleyerek gençlere finansal rahatlama sağladı.

Resmi Gazete'de gece yarısı 00.05'te yayımlandı! Kredi borçları ertelendi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-11-2023 10:53

Son dönemde artan ekonomik sıkıntılar ve borç ödeme zorlukları göz önünde bulundurularak yapılan değişiklikler, milyonlarca öğrenciye nefes aldıracak nitelikte.

Türkiye genelinde yüzbinlerce öğrencinin yüzü, 3 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni kararlarla güldü. Gençlik ve Spor Bakanlığı, ekonomik zorluklar sebebiyle borç ödeme güçlüğü çeken öğrenciler için borç erteleme müjdesi verdi. Bakanlık tarafından yapılan düzenlemelerle, borç erteleme şartları önemli ölçüde kolaylaştırıldı ve gençlerin üzerindeki ekonomik yük hafifletildi.

Borç Erteleme Yönetmeliği Detayları

 Yeni yönetmelikle getirilen en önemli yenilik, öğrenci kredisi borçlarının ertelenmesine dair. Düzenlemeye göre, borç erteleme talebinde bulunan öğrencinin çalışmadığı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından teyit edildiğinde, borç miktarı ilk yıl için herhangi bir ilave olmaksızın hesaplanacak. Takip eden yıllarda ise borca yüzde on oranında bir artış eklenecek. Ancak, TÜFE'nin yüzde ondan az olması durumunda, TÜFE oranında bir artış uygulanacak.

Erteleme Hakkında Kısıtlamalar ve Özel Durumlar

 Bakanlık, borç erteleme işleminin suistimalini önlemek adına erteleme hakkının en fazla üç kez kullanılabileceğini belirtti. Ayrıca, askerlik görevini yerine getiren kişiler için de ödeme kolaylığı sağlandı. Askerlik dönemine rastlayan ödeme planları, askerlik hizmetinin sona ermesine kadar ertelenebilecek. Bu düzenleme, gençlerin askerlik dönemlerini finansal endişe olmaksızın tamamlamalarını sağlayacak.

Kamunun ve Öğrencilerin Tepkileri

 Kamuoyunda genel bir memnuniyetle karşılanan bu gelişme, özellikle ekonomik krizden etkilenen öğrenci kesiminden olumlu geri dönüşler aldı. Birçok öğrenci, bu düzenlemenin eğitim hayatlarını sürdürürken üzerlerindeki mali yükü hafifleteceğini ve daha parlak bir geleceğe odaklanmalarını sağlayacağını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu stratejik adımı, gençlerin eğitim ve kariyer hedeflerine odaklanmaları için önemli bir destek oluşturmakta. Ayrıca, bu düzenlemeler ekonomik istikrara ve genç nüfusun refahına katkı sağlama potansiyeline sahip. Bakanlık, geleceğin teminatı olan gençlere yönelik bu tür politikaları geliştirmeye devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

Öğrenci kredileriyle ilgili yapılan bu iyileştirmeler, ekonomik dalgalanmaların eğitim üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma yolunda önemli bir adım olarak kayıtlara geçti. Bakanlığın bu hamlesi, gençlerin eğitim yolculuğunda karşılaştıkları finansal engelleri aşmalarına yardımcı olacak ve Türkiye’nin gelecek nesillerinin eğitimine olan yatırımını pekiştirecek bir gelişme olarak tarih sayfalarındaki yerini alıyor.

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