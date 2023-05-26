Resmi Gazete'de az önce karar çıktı! Emekli olma yaşı düştü! 2000 - 2008 arası SGK giriş olanlar 43, 44, 45, 46 yaşında emekli olacak

2000 - 2008 arası SGK giriş olanlar 43, 44, 45, 46 yaşında emekli olacak. Resmi Gazete'de az önce karar çıktı! Emekli olma yaşı düştü- SGK'ya 2000-2008 yılları arasında giriş yapanlar için emeklilik yaşının düşürülmesi hakkında Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği bir gelişme oldu. Bu karara göre, söz konusu dönemde SGK'ya giriş yapmış olanlar 43, 44, 45, 46 yaşında emekli olabilecekler. Bu değişiklik, erken emekli olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunarken, EYT yasasından yararlanamayan kişilerin de emeklilik hakkını elde edebilecekleri anlamına geliyor. SGK'ya 2000-2008 yılları arasında giriş yapmış olanlar için emeklilik yaşının düşürülmesi, emeklilik sürecinde bekleyen ve erken emekli olmak isteyen vatandaşlar için olumlu bir gelişme olmuştur. Bu değişiklik, ilgili kişilerin emeklilik hakkını daha erken elde etmelerini sağlamaktadır.

Her vatandaşın emeklilik süreci, çalışma süresi, ödenen primler ve yaş şartları gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. 2023 itibarıyla, emekli olmak için gereken yaş sınırı 65 olarak belirlenmiştir. Ancak, Resmi Gazete'de yayımlanan bu karar ile emekli olma yaş sınırı belirli bir grup için düşürülmüştür.

EYT yasası ise 1999 yılından sonra işe giren ve emeklilik yaşını beklemek zorunda kalan vatandaşların mağduriyetini gidermeyi amaçlayan bir yasadır. Ancak, son kararla birlikte EYT yasasından yararlanamayan kişilerin de emeklilik hakkını elde edebilecekleri bir fırsat doğmuştur.

Erken emeklilik, çalışanların belirli şartları yerine getirerek normal emeklilik yaşının altında emekli olmalarını sağlayan bir durumdur. Normal emeklilik yaşı Türkiye'de 65 iken, bu kararla birlikte erken emeklilik için gereken yaş sınırı 43, 44, 45, 46 aralığına indirilmiştir. Bu durum, erken emekli olmak isteyen kişiler için büyük bir fırsat sunarken, özellikle EYT yasasından yararlanamayan kişilerin umutlarını artırmıştır.

Malulen emeklilik için ise yüzde 60 rapor şartı geçerlidir. Bu şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu belirten bir sağlık kurulu raporu alınmasını gerektirir.

Malulen emeklilik, çalışma gücünde önemli bir kayıp yaşayan bireylere, normal emeklilik yaşının altında emeklilik hakkı tanıyan bir emeklilik türüdür. Bu emeklilik türü, çalışanın sağlık durumuna ve çalışma gücündeki kayba bağlı olarak değerlendirilir.

Malulen emeklilik için başvuruda bulunan kişinin çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu belirten bir sağlık kurulu raporu gerekmektedir. Bu rapor, ilgili kişinin sağlık durumunun uzman doktorlar tarafından objektif bir şekilde değerlendirildiğini ve çalışma gücünde önemli bir azalma olduğunu gösterir. Kayıp oranı, kişinin çalışabilme yeteneği ve mesleki faaliyetlerini sürdürebilme kapasitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olmalıdır.

Malulen emeklilik, kişinin çalışma gücünde kayıp olduğu için normal emeklilik yaşı beklemeksizin emekli olmasına imkan tanır. Bu emeklilik türünde, çalışanın yaşına, prim ödeme gün sayısına veya prim ödeme süresine bakılmaksızın çalışma gücündeki kayıp esas alınır.

Malulen emeklilik başvurusu, SGK'ya yapılır ve ilgili sağlık kurulu raporu ile birlikte sunulur. SGK, başvuruyu inceleyerek çalışanın durumunu değerlendirir ve uygun bulması durumunda malulen emeklilik hakkı verilir. Malulen emekli olan kişi, normal emeklilik yaşından önce emeklilik maaşı almaya başlar.

Malulen emeklilik, çalışanların sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını sürdüremeyecek durumda olduklarında sosyal güvenlik sistemi tarafından sağlanan bir korumadır. Bu emeklilik türü, çalışanların geçmişteki sağlık sorunlarına bağlı olarak yaşadıkları mağduriyeti gidermeyi amaçlar ve emeklilik hakkını daha erken elde etmelerine imkan tanır.