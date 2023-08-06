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Resmi Gazetede az evvel açıklandı: 11 Ağustos: SGK’ya başvuran herkes alıyor!

Geçtiğimiz hafta uygulamaya konulan yeni düzenleme ile emeklilik imkânı, prim ve yıl şartını tamamlamayan EYT'li vatandaşlara sunuldu. Primi tamamlamayan bireyler, toplu ödeme yaparak bu fırsata erişebilecekler.

Resmi Gazetede az evvel açıklandı: 11 Ağustos: SGK’ya başvuran herkes alıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Bu düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak ödenen primler geri alınabilir hale geldi. Vefat durumunda ise bu haktan vefat eden kişinin yakınları da faydalanabiliyor. Toplu ödeme yöntemi nasıl uygulanır? İşte merak edenler için ayrıntılar: 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışanlar veya borçlanma başlangıcını bu tarihe çekenler, prim ve yıl şartını tamamladıklarında emeklilik imkânına kavuşuyorlar.

Emeklilik Şartları ve Prim Süreleri

SSK'ya tabi olanlar için 5,000 ile 5,975, Bağ-Kur'lu olanlar ve memurlar için ise kadınlar için 7,200, erkekler için 9,000 prim günü tamamlanması yeterli oluyor. Bu şartları sağlayamayanlar için ise SSK'lı olanlar 3,600, Bağ-Kur'lu olanlar 5,400 gün prim tamamlamanın yanı sıra yaş şartını da karşılamaları gerekiyor.

Toplu Para İadesi Koşulları

SSK ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar toplu para iadesi alabilmek için herhangi bir işte çalışmıyor veya kendi işlerinde faaliyet göstermiyor olmalıdır. Aynı zamanda emekli aylığına bağlanma şartlarını da yerine getirmemiş olmaları gerekmektedir.

Hangi Primler İade Edilir?

4A kapsamına dahil olan vatandaşlar için, 2008 yılı öncesinde işçi ve işveren primleri, 2008 yılından sonrasında ise sadece işçi primleri geri ödenmektedir. Prim eksikliği bulunan kişiler, SGK'ya başvurduklarında toplu ödeme hakkını kullanabilirler. Toplu ödeme alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 4B'li olanlar ise tarih ayrımı yapılmaksızın ödedikleri tüm primleri geri alabilirler. Geri alınacak olan primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için geçerlidir.

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