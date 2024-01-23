Resmi Gazete 22'de Açıklanan Haber: TC Vatandaşlarına ve Emeklilere 4-8-12-16-20 Bin TL Ödeme Yapılacak

TC vatandaşlarına ve emeklilere yeni bir ödeme paketi, Devlet desteği ile geliyor. Başvuru yapacak olan kişilere 4-8-12-16-20 Bin TL ödemeler hızlı bir şekilde geliyor. 4-8-12-16-20 Bin TL ödeme alacak kişilere uygun faizlerle bu ödemeler verilecek ve bu ödemeleri hızlı bir şekilde hesaplarına atacaklar. Özellikle emekliler için yapılan bu kampanyada, Nakit kullanmak isteyenlere hemen aynı gün içinde destek verilecektir.

4-8-12-16-20 Bin TL Ödeme

Başvuru yapmak için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlem yapabilirsiniz. Bankaların kendileri için uyguladıkları kredi politikalarına uygun bir şekilde hızlı ve anında kredi ödemeleri alınacaktır. Kredi alacak kişilere uygun faizlerle ödemeler verilir ve bu ödemeler 12 ay vadeye kadar kredi ödemesi olarak hesaplara yatar. Verilecek olan kredilerde faiz oranları ise devlet destekli olacaktır.

Ziraat bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alanlar bu kredilerin başvurularını banka şubelerinden ve bankaların kendi mobil uygulamaları üzerinden yapabilir. Kredi alacak kişilere hemen aynı gün içinde destek ödemesi verilir ve bu ödemeler 4-8-12-16-20 Bin TL olarak sizin istediğiniz limitlerde olur.

Sigortalı olarak 18 yaş üzerinde olan ve çalışan kişiler ise başvuru yapmak için son iş yerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. 4-8-12-16-20 Bin TL ödeme almak için ayrıca kredi notu 1200 ve üzerinde olması bankalar tarafından istenmektedir. En yakın kamu bankasına giderek başvuru yapabilirsiniz.