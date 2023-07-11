Renault tarafından Captur modeline tarihi zam geldi! Temmuz ayı fiyat listesi dumur etti!

Temmuz ayı fiyat listesi dumur etti! Renault tarafından Captur modeline tarihi zam geldi- Renault, popüler modeli Captur'un fiyatlarında önemli bir artışı duyurarak otomobil sektöründeki genel fiyat artışlarına paralel bir güncelleme yapmıştır. Captur, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmek için çeşitli model ve motor seçenekleri sunmaktadır. Ancak, bu güncellemelerle birlikte fiyatlar gözle görülür bir şekilde yükselmiştir. Şu anda Renault Captur serisi, 116 bin TL ile 147 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulmaktadır. Bu durum, tüketicilerin dikkatini çekmektedir.

Renault Captur, Türkiye'de oldukça popüler bir model olarak bilinmektedir. Şık tasarımı, konforlu iç mekanı ve güçlü performansıyla dikkat çeken bu crossover, kullanıcılarına şehir içi ve şehir dışında ideal bir deneyim sunmaktadır. Ancak, son zamanlarda ekonomik gelişmeler ve otomobil üretim maliyetlerindeki artışlar, Renault'un fiyat politikalarını etkilemeye başlamıştır.

Captur'a yapılan 147.000 TL'lik zam, pek çok otomobil severin planlarını değiştirmesine neden olmuştur. Otomobil almak isteyen birçok kişi, zam haberinin ardından alternatif araçlara yönelmeye başlamıştır. Ancak, Captur'ün sunduğu özellikler ve marka değeri nedeniyle hala talep görmeye devam etmektedir.

İşte Temmuz 2023 itibarıyla Renault Captur'ün fiyat listesi:

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.113.000 TL (Haziran 2023) - 1.229.000 TL (Temmuz 2023) (Zam Miktarı: 116.000 TL)

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.151.900 TL (Haziran 2023) - 1.281.000 TL (Temmuz 2023) (Zam Miktarı: 129.100 TL)

R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg: 1.258.000 TL (Haziran 2023) - 1.405.900 TL (Temmuz 2023) (Zam Miktarı: 147.900 TL)

Bu fiyatlar, Captur almayı düşünen tüketiciler için önemli bir referans niteliği taşımaktadır. Renault Captur'ün sunduğu özellikler ve kalitesi göz önünde bulundurulduğunda, araç hala birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Ancak, fiyat artışı nedeniyle bazı tüketiciler alternatif araçlara yönelmeyi düşünebilir.