Renault Taliant Fiyatları ve Özellikleri Duyuruldu! Otomobil Fiyatlarında İndirime Gidildi!

Küresel çapta yaşanan çip krizi, pandeminin etkileri ve Türkiye'deki döviz kurlarındaki yükseliş, otomobil sektöründe fiyatların artmasına yol açtı. Geçmişte 300 bin TL civarında olan araç fiyatları, son dönemdeki zamlarla birlikte 700-800 bin TL seviyelerine ulaştı. Bu durum, Renault Taliant gibi ekonomik sınıf araçların fiyatlarına da yansıdı. Aralık 2023 itibarıyla Renault Taliant'ın fiyat listesi ve sunduğu özellikler aşağıdaki gibidir..

Renault Taliant Özellikleri

Renault Taliant, iki farklı motor seçeneğiyle sunuluyor. İlk seçenek, 65 beygir güç ve 95 nm tork sağlayan 1.0 Sce benzinli motor. Bu motor, 5 ileri manuel şanzımanla geliyor ve şehir içi 6,2, şehir dışı 4,9 litre/100 km yakıt tüketimi sunuyor. İkinci motor seçeneği, 1.0 Turbo X-tronic. Bu motor, 90 beygir güç ve 142 nm tork üretiyor ve yakıt tüketimi şehir içi 6,5, şehir dışı 5,1 litre/100 km olarak belirlenmiş.

Donanım Paketleri

Joy paketi: Manuel klima, manuel arka camlar, 3.5 inç TFT gösterge paneli, USB ve Bluetooth bağlantılı radyo sistemi içeriyor. Opsiyonel olarak arka park sensörü ve ön sis farları eklenebiliyor.

Touch paketi: Otomatik klima, elektrikli arka camlar, arka park sensörü, hız sabitleyici, 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, Bluetooth ve USB bağlantısı, Apple CarPlay gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

Renault Taliant Aralık 2023 Fiyat Listesi