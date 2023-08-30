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Renault tabuları yıkıyor! Herkes araba sahibi olacak! Yenilenmiş, çok ucuza 2. el otomobil satışı müjdesi!

Oyak Renault, otomobil sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenleri sevindirecek bir formülü duyurdu.

Renault tabuları yıkıyor! Herkes araba sahibi olacak! Yenilenmiş, çok ucuza 2. el otomobil satışı müjdesi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-08-2023 13:07

Yenilenmiş, çok ucuza  2. el otomobil satışı müjdesi! Renault tabuları yıkıyor! Herkes araba sahibi olacak- Oyak Renault, otomobil sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenleri sevindirecek bir formülü duyurdu. Fabrika çıkışlı 2. el araç satışlarına başlayacaklarını açıklayarak binlerce kişinin merakla beklediği haberi duyurdular. Yenilenmiş 2. el araçların satışına yönelik yapılan bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Fabrika Çıkışlı 2. El Dönemi

Türkiye'de yeni bir otomobil alma fırsatı giderek azalıyor. İşte bu noktada "Fabrika Çıkışlı 2. El" sistemi devreye girecek. Yani sıfır otomobil almakta zorlananlara fabrikada yenilenmiş 2. el otomobil alternatifleri sunulacak."

Gazeteci Emre Özpeynirci ise şu açıklamayı yapmıştı:

Gazeteci Emre Özpeynirci son dakika açıklamasında, Eylül ayında Oyak Renault'un 2. el araç satışına başlayacağını duyurdu. Özpeynirci, fabrika çıkışlı yenilenmiş 2. el araçların, sıfır otomobillerden daha uygun fiyatlarla sunulacağını belirtti. İlk etapta Eylül ayında satışların başlamasının planlandığını ifade eden Özpeynirci, Türkiye'de araç almanın giderek zorlaştığına dikkat çekti.

Nasıl Satın Alınacak?

2023 Eylül ayında başlaması beklenen yenilenmiş 2. el araç satışları, Renault bayileri üzerinden gerçekleştirilecek. Satışların başlamasıyla ilgili detaylar gecce.com.tr üzerinden aktarılacak. Oyak Renault'un bu yeni satış sistemi, otomobil almak isteyenler için uygun fiyatlı bir alternatif sunarak, sıfır otomobil almanın maliyetini düşürmeyi amaçlıyor. Bu girişim, otomobil sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenler için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

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