Advert

Renault Megane Sedan ÖTV şartsız kampanya yaptı! 560.000 TL’ye satılıyor

Otomobil piyasasında hareketlilik kazandıran yeni bir kampanya, Renault'tan geldi. Kasım ayına özel olarak düzenlenen bu kampanya, sıfır kilometre Renault Megane Sedan almak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor.

Renault Megane Sedan ÖTV şartsız kampanya yaptı! 560.000 TL’ye satılıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-11-2023 10:05

Özellikle Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg modeli için başlatılan bu kampanya, özel müşterilere yönelik cazip fiyatlarla dikkat çekiyor. Kampanya, ÖTV muafiyetiyle sıfır kilometre bir Renault Megane Sedan satın almayı düşünenler için benzersiz bir imkan sağlıyor.

Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg Modelinde Dev İndirim

Renault, ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg model otomobil için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, özel olarak belirlenen 561.500 TL'lik fiyat, ÖTV muafiyeti olmadan satılan aynı modelin 1.122.500 TL'lik fiyatına göre yaklaşık yüzde 50 daha düşük bir rakamı temsil ediyor. Bu indirim, özellikle Renault tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat oluşturuyor.

Kampanya Detayları ve Şartları

Kampanya, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Bu fırsattan yararlanabilmek için, engelli vatandaşlara verilen ÖTV muafiyeti belgesine sahip olmak gerekiyor. Bu belgeye sahip olan müşteriler, Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg modelini oldukça avantajlı bir fiyatla satın alabilecekler.

ÖTV Muafiyeti İle Sıfır Kilometre Otomobil Fırsatı

Renault'un bu kampanyası, özellikle ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre otomobil satın almak isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor. Bu kampanya sayesinde, daha uygun fiyatlarla kaliteli ve sıfır kilometre bir otomobile sahip olmak mümkün hale geliyor. Özellikle Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg modeli, hem performansı hem de fiyat avantajıyla ön plana çıkıyor.

Renault'un Kasım ayına özel başlattığı bu kampanya, otomobil piyasasında dikkat çekici bir hareketlilik yaratıyor. Sıfır kilometre Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg modelinde sunulan yüzde 50'ye varan indirim, özellikle engelli vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Bu kampanya, kaliteli bir otomobile sahip olmak isteyenler için ideal bir seçenek sunarak, otomobil alımını daha ulaşılabilir hale getiriyor. Renault, bu özel kampanya ile hem müşterilerine değer veriyor hem de otomobil piyasasına canlılık katıyor.

Benzer Haberler
Gönüllere maya çalan efsane kredi kampanyası başvuru patlaması yapacak! 200 bin TL veriliyor! 059 faiz oranı var Gönüllere maya çalan efsane kredi kampanyası başvuru patlaması yapacak! 200 bin TL veriliyor! 059 faiz oranı var
EYT’li olamayana kademeli emeklilik tablosu güncellendi EYT’li olamayana kademeli emeklilik tablosu güncellendi
Tek bir şartı var! Hiç arabası olmayanlara yüzlerce bin TL indirimle ÖTV şartsız otomobil müjdesi Tek bir şartı var! Hiç arabası olmayanlara yüzlerce bin TL indirimle ÖTV şartsız otomobil müjdesi
Dolar 42 lira olacak! Piyasayı karıştıran uyarı geldi! O tarihe dikkat Dolar 42 lira olacak! Piyasayı karıştıran uyarı geldi! O tarihe dikkat
1 sene boyunca geri ödemesi yok: 350.000 TL ihtiyaç kredisi verilecek! O bankanın tek koşulu var 1 sene boyunca geri ödemesi yok: 350.000 TL ihtiyaç kredisi verilecek! O bankanın tek koşulu var
Milyonlarca emekliye Pazartesi sürprizi: Cumhurbaşkanı talimatı ile ek ödeme verilecek! Milyonlarca emekliye Pazartesi sürprizi: Cumhurbaşkanı talimatı ile ek ödeme verilecek!
ÇOK OKUNANLAR
Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı
  • 07-11-2023 15:21

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!
  • 06-11-2023 11:08

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!

  • 06-11-2023 12:36

"Yıldızlar Bana Uzak" dizisinden ilk kareler

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
  • 09-11-2023 12:36

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...
  • 07-11-2023 14:51

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...