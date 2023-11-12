Renault Megane Sedan ÖTV şartsız kampanya yaptı! 560.000 TL’ye satılıyor

Özellikle Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg modeli için başlatılan bu kampanya, özel müşterilere yönelik cazip fiyatlarla dikkat çekiyor. Kampanya, ÖTV muafiyetiyle sıfır kilometre bir Renault Megane Sedan satın almayı düşünenler için benzersiz bir imkan sağlıyor.

Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg Modelinde Dev İndirim

Renault, ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg model otomobil için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, özel olarak belirlenen 561.500 TL'lik fiyat, ÖTV muafiyeti olmadan satılan aynı modelin 1.122.500 TL'lik fiyatına göre yaklaşık yüzde 50 daha düşük bir rakamı temsil ediyor. Bu indirim, özellikle Renault tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat oluşturuyor.

Kampanya Detayları ve Şartları

Kampanya, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Bu fırsattan yararlanabilmek için, engelli vatandaşlara verilen ÖTV muafiyeti belgesine sahip olmak gerekiyor. Bu belgeye sahip olan müşteriler, Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg modelini oldukça avantajlı bir fiyatla satın alabilecekler.

ÖTV Muafiyeti İle Sıfır Kilometre Otomobil Fırsatı

Renault'un bu kampanyası, özellikle ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre otomobil satın almak isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor. Bu kampanya sayesinde, daha uygun fiyatlarla kaliteli ve sıfır kilometre bir otomobile sahip olmak mümkün hale geliyor. Özellikle Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg modeli, hem performansı hem de fiyat avantajıyla ön plana çıkıyor.

Renault'un Kasım ayına özel başlattığı bu kampanya, otomobil piyasasında dikkat çekici bir hareketlilik yaratıyor. Sıfır kilometre Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg modelinde sunulan yüzde 50'ye varan indirim, özellikle engelli vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Bu kampanya, kaliteli bir otomobile sahip olmak isteyenler için ideal bir seçenek sunarak, otomobil alımını daha ulaşılabilir hale getiriyor. Renault, bu özel kampanya ile hem müşterilerine değer veriyor hem de otomobil piyasasına canlılık katıyor.